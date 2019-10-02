自由開講》為了挺韓？韓粉瞎扯「主管謊言」！

◎鄧鴻源

近日一名韓粉網友在臉書《韓國瑜總統後援會前進總統府》粉專上發表一篇趣聞，他表示，他的大兒子在北部某大公司擔任高級主管，日前兒子跟他閒話家常時提到，最近面試幾個剛畢業的社會新鮮人，其中有一個台大畢業的，專業跟外語能力不錯，談吐儀表也是人中之選。

該網友接著表示，大兒子本來已經屬意他，但是在面試尾聲的閒聊時大兒子看他是高雄人，便問問他對韓市長的看法，結果此人對韓市長大加嘲諷批判，大兒子微笑的等他說完，送他離開後就在面談表上寫下，「品格卑劣，是非不分，永不錄用」十二字，該網友問大兒子是否有些武斷？

大兒子卻表示：企業用人首重品德，此人空有專業才能，卻對韓市長這樣為國為民，苦民所苦的政治家嘲諷辱罵，可見其品格之卑劣，是非不分，這樣的人不能用！

近日一名韓粉在挺韓社團分享一段「台大高材生」的面試過程，表示擔任高級主管的兒子原先已屬意一名台大高材生，卻因他批評高雄市長韓國瑜，而認定該台大生「品格卑劣，是非不分，永不錄用」，文章一出引發爭議。（圖擷取自臉書社團）

但也有網友表示，這個公司可能是中X集團，否則何以如此？這位台大畢業生說的極是，韓國瑜人可是無德無能、毫無誠信、謊話連篇又很貪心的草包，這位台大畢業生怎麼會是「品格卑劣，是非不分」？「品格卑劣，是非不分」的人應該是這位主管吧？居然連這樣的草包也看不出來，書簡直白讀了！這樣的公司不要去也罷，否則將其同流合汙。

韓國瑜只是一個自私自利、油腔滑調、虛偽做作、忠奸不分的政客，算是「為國為民，苦民所苦的政治家」嗎？為何他只會為既得利益者錦上添花，企圖恢復軍公教18%，卻不會為真正苦民雪中送炭？為何只敢對捍衛中華民國主權的小英嗆聲，卻不敢譴責千方百計想消滅中華民國的中共，甚至還要與它們「你儂我儂」？神經是否有問題？這樣的人有何品格可言？

韓國瑜只是一個自私自利、油腔滑調、虛偽做作、忠奸不分的政客，算是「為國為民，苦民所苦的政治家」嗎？（資料照）

統派人士與大多數台灣人好像生活在兩個平行世界，前者崇拜專制獨裁者，蔑視自由與民主，對自己人的貪汙與對他人的霸凌，總是故意視而不見，後者則反是。國民黨怎麼會推出另一個「洪秀柱」？洪秀柱也是大統派沒錯，至少不像韓國瑜如此草包吧？韓國瑜怎麼老是連自己說過的都忘了？

如今被人起底，那個主管不過是一個賣花枝的攤販而已，與韓國瑜一樣很會撒謊。他們這麼做，只是滿足一時「自衛」的幻想而已。

該篇文章遭起底疑似是幻想文，文中的「高級主管」似乎是一名賣花枝燒的攤販。（圖翻攝自PTT）



（大學教授）

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