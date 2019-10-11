自由開講》韓國瑜100萬個傷心的理由

薛兆基

終於到了翻底牌的關鍵，韓國瑜決定要全台走透透號召他的同溫層，高雄市？就這樣子了！放著就放著，反正也已經沒有太多期待，「近廟欺神」的效應下，韓團隊的作為也已經被看破手腳，在這個旋風式得來的起家厝裡，「韓國瑜神話」已確實接近破滅！

2014年高雄市長選舉結果，陳菊以九十九萬三千多票，得票率六十八%，大勝楊秋興的四十五萬餘票，得票率卅一%；2016年總統副總統高雄市選舉結果，其中朱立倫獲卅九萬一千多票，佔廿六點一%；蔡英文獲九五萬五千多票，佔六三點三；宋楚瑜得十五萬九千多票，佔十點六%。這兩場選舉，基本上也顯示了候選人一定的能耐，在高雄市往往會有讓人翻天覆地的選舉結果。

現在韓市長要迴避議會監督請假去選舉，放高雄自生自滅，這會讓市民產生怎樣的聯想？（資料照）

按照這幾個月媒體民調的紀錄，已經有超過六成二以上的高雄市民，對韓市長表達不欣賞的立場；現在，韓市長要使出殺手鐧，迴避議會監督請假去選舉，放著高雄自生自滅，這種決鬥式、跟市民的對決，會讓市民產生怎樣的選舉聯想？而這幾個月沒有市長的氛圍，會把高雄市民的怒氣帶往如何的高點？

小英總統能否在高雄市拿到破百萬的選票，成為教訓韓國瑜的鐵證，很多人都在看。高雄市民豪爽重義氣的投票行為，往往是處在一個情緒上的棉角，韓國瑜曾經成功的帶起那樣的風向，把他推向了市長寶座。他應該深刻地理解，經過這幾個月混亂的失言風波，加上沒有政績的高雄市政，這個風向正快速的轉成一股怨氣，朝他而去！

有很多的市民，想要用選票證明高雄人並不是草包，用選票證明一種反省能力，也用選票證明，從哪裡跌倒就要從哪裡爬起來；因為，城市光榮感曾經是高雄人引以為傲的標誌和記號，如今卻成為全台灣的笑柄！這個怨恨需要一個出口宣洩，破100萬票的怒吼，更成了最好的止痛藥。這股浪潮說穿了，正欠缺一個引火的藉口，萬萬沒有想到，韓市長竟然親自點燃了這個破口。

放了韓假，高雄市卻準備颳起九級的強烈颶風，一百萬票的代價，會造成誰傷心的後果，全國人民都在期待！

（前高雄市代理市長辦公室主任）

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