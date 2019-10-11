自由開講》韓國瑜終於要開始自毀承諾的放「韓假」了！

◎聞之

根據媒體報導，高雄市長韓國瑜預計將在十月十六日起開始請假三個多月，專心拼總統大選。並且預計將從墾丁開始，展開所謂的土地請益之旅，號稱是要打破現在的僵局，複製馬英九的LONG STAY經驗。然而，韓國瑜的花招除了不太有人在意之外，更多人覺得離譜的是，目前正在進行高雄市議會的質詢時間，韓國瑜身為高雄市長，連市議會質詢都可以藐視，還有什麼好指望？土地請益簡直笑話一則！

高雄市長韓國瑜預計將在十月十六日起開始請假三個多月，專心拼總統大選。但令人覺得離譜的是，目前正在進行高雄市議會的質詢時間，韓國瑜身為高雄市長，連市議會質詢都可以藐視，還有什麼好指望？（資料照）

韓國瑜或許對於自己說過甚麼東西忘記了，想不起來了，畢竟自己說過挖石油都可以瞬間變臉的問何時說的，因此，為了不要被當刻意黑韓，我們看看韓國瑜自己怎麼說。

2018年10月9日，差不多就是一年前而已，韓國瑜上館長的節目直播是這麼說的：「能夠選贏高雄市長！想想看高雄市民對我多大期待，真的！有多大期待？如果我做的不好，我貪汙、歪勾，做了一半溜之大吉，酸（台語）！我怎麼對得起選我的選民？」最後是誰酸了呢？

好，我們再看韓國瑜6月13日參加國民黨初選時，是怎麼回應自己對高雄市長的分際：「我是市長、市政絕不荒廢，該到議會備詢就備詢，市政絕不鬆手。用假日參加競選活動。」結果，現在10月中就隨時準離開落跑，還不打算接受市議會質詢？是誰說市政絕不鬆手的？

韓國瑜在外界有個封號叫做：渣男市長。他跟時下的感情上的所謂渣男一樣，追求感情的過程，說得天花亂墜，什麼只愛你一個啦，若有愛上別人就發毒誓等等。結果就是追到之後，婚都結了，孩都生了，可能老婆都還在懷孕已經不在家中過夜了。只留下那個不知所措，也不知道怎麼回去向家裡父老解釋，若有人在婚前就警告此君必為負心漢，搞不好老婆還再三保證，渣男當然也會下跪保證這我們就不必贅述了。

若我們再把鏡頭切回高雄市政，韓國瑜是不是擅長此道的人呢？那個在選前舌戰大家的館長，現在是不是難過的跟大家道歉？選後還幫韓國瑜出書的黃光芹是否也向大家道歉推薦錯人。而在選前希望給改過自新的韓國瑜，讓他浪子回頭的高雄市民，現在成了全國笑柄是又何辜？

韓國瑜在外界有個封號叫做：渣男市長。（資料照）

韓國瑜終於可以放「韓假」了！因為這是他期待最久的時刻。反正當市長也是中午才出門，請假請的一蹋糊塗，市議會質詢成了市政總機，永遠在轉接給不同局處首長。最讓人心疼的大概就是四年前後都識人不明的李四川了，四年前幫了一個甫連任就落跑三個月的朱立倫，現在又要幫一個是第一次當選就要落跑的韓國瑜，前陣子李四川還因為操勞過度而住院，實在讓人不忍，希望韓國瑜若體諒他，就少說兩句別讓他常常在市政問題之餘又要對他摸不著頭緒的發言而頭痛。

最後，我們還是希望放「韓假」的韓國瑜，好好想想自己的這段話：「我是市長、市政絕不荒廢，該到議會備詢就備詢，市政絕不鬆手。用假日參加競選活動。」韓國瑜需要傾聽的絕不是土地之旅，而是自己說過甚麼、承諾什麼？不要成了政壇未來永遠的笑話，把高雄市民當笑話的負心漢！

（高雄市民）

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