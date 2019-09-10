自由開講》韓市府的「十不一沒有」，演出一齣全民丟臉戲！

◎吳智雄

一個想當總統，治理國家的人，竟連接見外國學者的單純事務，都能夠將它演成一場「十不一沒有」的荒謬戲！會惹得一向拘謹內斂的日本學者，憤怒地在臉書迅速發文抗議的「主人」，真是罕見！

「東大學者被遲到事件」是韓團隊一手演出的荒唐戲，丟的卻是全台灣人的臉！

短短的一個多小時的會面，高雄市府是如何讓一般民間團體，都不太會犯的「十不一沒有」的錯誤「湊巧地」全串在一起發生了呢？

「東大學者被遲到事件」是韓團隊一手演出的荒唐戲，丟的卻是全台灣人的臉！（資料照）

一，會面前「對客不尊，聯繫不足，待客不周。」

（1）對客不尊

時間從11點改為11點20分。地點從「鳳山」改為車程2、30分的「四維」。和國際知名的學者訪問團相會，時間地點卻因主人的方便而隨意更改，讓賓客疲於奔命。是否顯示出主辦單位的處事輕率，對賓客的不尊重？

（2）聯繫不足

更改原先預定是何等大事？依照居中聯絡的政大蔡教授說法，竟然是由市府人員以電話「語音留言」的方式通知蔡教授。居中聯絡者既沒聽留言，行前也未事先確認，僅憑「三週前的訊息」就讓賓客自行赴會，成為點燃這個風波的導火線！

（3）待客不周：

以其接讓這群對台灣很友善的日本學者搭捷運，再臨時慌張找計程車趕去四維行政中心，市府若事先能安排派車接送，是否可避免更換時地引起的困擾，也更符合接待重要外賓的待客之道呢？

二，會面時「準備不足，安排不宜，心態不當用詞不適」

（4）準備不足

既然提早25分鐘到達，卻沒有準備名片，對學者既沒有充分了解，也未事先思考會談的主軸重點，才會對十幾位台灣問題權威，鬼扯出「冬天在日本拍戲，男女主角會口吐白煙，建議前來高雄拍戲」的風馬牛不相及發言。

（5）安排不宜

當東大兩岸關係研究小組訪問團的召集人松田康博教授正要發言的時候，司儀竟突然喊出「請市長和貴賓拍照」！將主客發言的機會硬生生地給切斷了。如此失禮不當的安排，韓市長不但沒有及時化解，反而率先興沖沖跳起來拍照，完全沒察覺松田教授滿臉的錯愕與不悅！

（6）心態不當

日本學者尚未進場時，新聞局長王淺秋居然當著媒體的面前，以很輕佻的口氣說「這一次我們沒有遲到，是日本人遲到喔」。幸災樂禍的心態一覽無遺！然而，這竟然是暖場。幾分鐘後真正的主戲才登場！韓國瑜當著客人的面向媒體說：「我等日本人25分鐘，今天我沒遲到」。一說完，韓國瑜還以十分亢奮高昂的笑聲，來增加這一句驚世之語的戲劇效果。這一行華文比韓國瑜還要精準的日本學者的，此時應該已經驚愕不悅到極點了吧！不用說這是誣賴賓客遲到，即使今天日本學者真的遲到了，身為主人是否可以在媒體的面前，公佈罪狀，告訴大家「各位，你們不要罵我遲到，這幾位日本客人也遲到了呀！」

韓國瑜當著客人的面向媒體說：「我等日本人25分鐘，今天我沒遲到」。一說完，韓國瑜還以十分亢奮高昂的笑聲，來增加這一句驚世之語的戲劇效果。（資料照）

（7）用詞不適

文化局長王淺秋跟韓國瑜，對著媒體，當著賓客的面前，都用「日本人」這三個字稱呼對方！這是何等的失敬失禮！兩人難道不知，在公開的場合，用「日本學者」「日本貴賓」「日本朋友」「日本教授」來稱呼對方是更得體的說法嗎？如果，我們在日本被稱「台灣人」又是什麼感受呢？

三，事後的道歉已「誠意不足、重點不對」又讓「韓粉不理性」圍剿日本學者

（8）「誠意不足」

當此事引起台灣社會一片譁然後，高雄市政府跟韓國瑜很快道歉了。然而韓國瑜的發言，跟市政府的下列聲明，真的顯示道歉的誠意與重點嗎？

一、「因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方」顯然把責任全部推給居間聯絡的教授。市府本身難得沒有任何失誤嗎？不管詳情如何，我方的失誤全部概括承受，是應有擔當與氣度吧。

二、「市長非常重要日方學者來訪，除了準時接見也正裝表示重視。」「準時接見」和「正裝」需要特別聲明嗎？

三、「此次與日本學者交流收獲很多，市長對日學者因為與市府聯絡窗口疏失，而讓日本學者跑錯地點而延誤，表示理解，並無任何其他想法。」此內容，更讓人完全無法理解！「讓日本賓客跑錯地點，而延誤」應該表示道歉，怎麼是「理解」呢？「並無任何其他想法」是什麼意思？是表示「我其實沒有怪罪，也沒嘲笑你們！」嗎？

四、市長也會要求今後市府團隊在安排外賓來訪，要再三與外賓聯絡窗口確認。確保此種狀況不致出現。對賓客所造成的困擾深感歉意。這一份道歉聲明的「歉意」，只有在最後一句才千呼萬喚，勉強出現應景！

（9）「重點不對」

日本是非常謹言慎行，注重細節的民族。十分注重道歉，也很擅長道歉。市政府跟韓國瑜的道歉聲明重點都在於「日本學者沒有遲到」。

其實整個事件最大的重點，倒不在於日本學者是否遲到！即使當天日本賓客因為人生地不熟而遲到了，怎麼會引起軒然大波呢？單純的「拜會時間」會成為一大事件，最大的關鍵點豈不在於：「韓國瑜很希望利用日本人的遲到，來彰顯自己的早到是多麼了不起的事情，來反制輿論對他先前遲到的批判！」道歉的重點除了聯絡上的疏失之外，如果放在「市長那天因為對狀況不了解，而作了對日本貴賓失禮不當，又不符實的發言，對日本賓客造成很大的困擾。市長與市府團隊，對此感到非常抱歉，也會針對此事深自檢討改善」云云。這樣的道歉，是否更掌握了問題的核心點？

（10）韓粉不理性

松田康博教授的臉書，除了幾千條台灣人的道歉留言之外，竟然被韓粉大軍給圍攻得必需暫時關閉。這些韓粉們，不曉得他們的盲目挺韓，其實是在讓外國學者對韓國瑜「徹底寒心」吧！

四，已將熄的火，再倒油自焚

眼看風波逐漸落幕了，韓國瑜卻捨不得這件事就此結束。9月8號新北市的造勢晚會上，他咬牙切齒：「我就開玩笑說，今天我早一點到，結果日本人覺得他們遲到了，他們發表一個臉書，聯絡的問題，把我講的，整個是完全人格都快抹殺了」。如此格局，心態，器識的人居然是一市之長，總統候選人！實在是台灣人的悲哀與恥辱呀！

韓國瑜和市府團隊的「十不」，已演出了一齣讓日人惱怒，台人難堪，國際貽笑的鬧劇！此言一出，韓國瑜的總統之夢，只能加上一個「沒有」「沒有救了」！

（大學教師）



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