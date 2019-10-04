自由開講》驕兵必敗！從韓市長的神秘嘉賓看盡組織潰散！？

◎劉志枰

昨日是距離總統大選稱得上是百日大作戰的重要轉折日，韓國瑜選在百日扮演海賊王，打出的世界領航、翻轉台灣、百日大作戰口號，可見韓國瑜對於積極拉攏年輕族群的重視，雖然說很有創意值得嘉許，但我對於昨天的百日陣仗感到憂心，從一個得體發言人穿Cosplay短裙，有失總統選戰規格所擔任發言人端莊的形象，神秘嘉賓結果搞了半天，不是郭台銘或是國民黨內其他大老，而是找來也是媒體人出身的新北市地方議員葉元之。

國民黨總統參選人韓國瑜（中）與國政顧問團總召張善政（左）、新任發言人葉元之（右）頭戴魯夫帽，在選前百天穿雲箭的活動遊艇上受訪。（資料照）

雖然說葉元之是筆者大學時期的老師，沒有說他不好，筆者認為而是在這重要的日子，韓國瑜怎麼會找不到任何重量級或是像樣的人來幫自己助陣，有一句諺語叫做倒數百日、決戰千里，如此百年大黨，理當韓國瑜百日之戰，身旁站出來的應該要是黨主席吳敦義或是過去曾經也是總統參選人之一的朱立倫或是周錫瑋，這樣才有氣勢決戰千里，而非找一個大家都不認識的庶民，雖然說筆者也是庶民，沒有顯赫政治或是經濟世家背景出身，更不是瞧不起庶民，而是認為百日之戰是選戰重要的轉折點，這個氣勢沒有打起來，最怕就是兵敗如山倒。

筆者我深深看見黨務系統徹底對韓國瑜的放棄，打過選戰的人都知道，要打翻身仗也是從百日開始算，昨日如此陣容與敗象已露，韓國瑜百日演講稿，而非蓬勃上場，照理來說昨天是拿出對國家未來的政策規劃，最後令我失望的是，百日講稿重點居然只說，討厭蔡英文就投給韓國瑜、對過去不滿意就投給韓國瑜，我以青年身分很想問韓國瑜，難不成你選總統關鍵是蔡英文嗎？而非為中華民國台灣人民福祉？整場演說幾乎是廢文一篇，韓國瑜真的不能拿去年選高雄市長的論點，從新複製拿來選總統，韓國瑜擔任高雄市長這九個月居然被天下雜誌施政滿意度名列車尾，百日演講稿，怎麼還能說，現在過得不好請投給自己這句話來反問選民，這真的是畫虎不成反類犬，想凸顯蔡英文的無能，結果無意間讓大家知道自己擔任高雄市長做得比蔡英文更糟糕，簡直是拿石頭砸自己的腳。

（議員助理）

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