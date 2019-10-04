自由開講》韓國瑜的「穿雲箭」變成「落水箭」，大勢一去不復返！

◎余止

韓國瑜昨（10/3）舉行「世紀領航翻轉台灣 選前100天記者會」，場地特別選在去年宣布參選高雄市長的駁二棧貳庫。在這場理應氣勢磅礡、展現國民黨大團結的記者會，現場人數卻寥寥無幾。令人不禁懷疑：韓國瑜黨內人緣那麼差，難道是得了「自閉症」嗎？

國民黨提名總統參選人韓國瑜，昨天頭戴魯夫帽在遊艇上舉行「世紀領航翻轉台灣」記者會，並射出選前100天穿雲箭。（資料照）



所謂「自閉症（autism）」，不只會在言語上出現病徵，無法維持固定的人際關係也是症狀之一。韓國瑜的黨內人緣有多差？可從昨天出席的神秘嘉賓看得出來，台北市議員葉元之擔任「造勢百日」的神秘嘉賓，其他大老則因故無法出席。試問：為什麼每一位國民黨大老都公務繁忙，無法出席總統參選人的造勢記者會？為什麼高雄市的立委參選人、議員都忙著跑選區，對這場造勢記者會興趣缺缺？葉元之對韓國瑜能起甚麼加值作用？明眼人一看即知！



另外，在倒數百日的重大演說部分，韓國瑜的表現完全不符合張善政所言的「一個政治人物的最低標準」，甚至回到過去廢話連篇的草包！例如：韓國瑜稱自己「民調十分強大」，不但提不出具備可信度的佐證，更無視於各媒體所做的民調自己已經連續八週落後蔡總統18%以上。韓國瑜所謂民調強大，大概只能從韓粉手中的「紙上民調」才能看出來！



甚至還有消息傳出，過去一路替韓國瑜開設各種特殊競選條款的吳敦義主席，也忙著搶奪不分區的「安全名單」。連黨主席都忙著求職，再加上有韓國瑜這樣的母雞，國民黨要保住原本規劃的高標立委席次都很困難，更遑論寄望韓能拉抬立委選情了！看來國民黨真的要「棄韓保國會」了！

還有消息傳出，過去一路替韓國瑜開設各種特殊競選條款的吳敦義主席，也忙著搶奪不分區的「安全名單」。（資料照）



反觀另一名政壇自閉兒柯文哲，昨日重擊總統府秘書長陳菊「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹。」柯文哲的言論，選民早已看破手腳，因此十分無感，所以大家雖然氣憤，也都一笑置之。這樣失禮的言論，蹭總統大選熱度還不夠格，頂多是作為「柯學家」們茶餘飯後的笑話。



然而，韓國瑜是國民黨提名的總統候選人，是正規軍，居然只能蹭日本動畫熱度，扮演「航海王」草帽小子魯夫，他沒想到，航海王的故事就是由一群「海賊」組成！看來國民黨已經快沈船，只能寄望於一個賊頭率領一群海賊打一場混仗，「能撈就撈、能混就混」了！



選戰倒數百日，韓陣營卻完全沒有進入狀況，看來國民黨「棄保」自己提名的總統候選人的日子已經不遠了。韓國瑜現在的選情就如同射向愛河的「穿雲箭」，墜入水中，變成「落水箭」，大勢已一去不復返了！

（高雄市民）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法