自由開講》韓國瑜和柯文哲連市政都墊底憑甚麼當總統？

◎顧柱貯

根據天下雜誌最新調查，高雄市長韓國瑜和台北市長包辦了施政滿意度的墊底與倒數第三名。身為一個剛當選新任和連任縣市長，破天荒就想轉跑道參選總統的人，照道理說應該是施政成就斐然，萬眾期待之下簇擁參選。但韓國瑜施政成績慘不忍睹，是死當的42.09分，在全國縣市長中敬陪末座。而他的前貴人柯文哲也不過只是活當好一些，僅51.8分。這二位此種施政成績，怎麼好意思問鼎總統？若這樣的都可以當總統，全國至少有20位候選人都夠格！

根據天下雜誌最新調查，高雄市長韓國瑜和台北市長包辦了施政滿意度的墊底與倒數第三名。（翻攝洪慈庸臉書）

事實上，過去總統選舉，縣市長出來參選幾乎是常態。但是這些人施政成績都不至於太差，馬英九卸任台北市長之前，天下雜誌調查的施政滿意度都還有65%。而謝長廷則是轉任行政院長之前，2005年的調查施政滿意度同樣有65%，位居全國第三。更不用說陳水扁是以施政滿意度八成之下，落選台北市長進而轉參選總統成功。台灣的選民並不吝嗇，只要你有好的地方施政成績，總統大位不會因此與你絕緣。

但韓國瑜就是連高雄市長成績都慘不忍睹，真正可上檯面的東西竟然舉不太出來。整天爆粗口，大遲到，在家休息不然就是整天往台北跑，在外縣市的時間都快比高雄還多。台北市長柯文哲同樣離譜，去年參選市長連任的時候，言之鑿鑿地表示，只要連任成功一定支持蔡英文總統連任。結果一連任市長，馬不停蹄地開跑全國各縣市行程，拼命拜訪各地有力人士，儼然就是要參選總統的姿態，讓6月和7月的國民兩黨總統初選都將他列為假想敵。

韓國瑜整天爆粗口，大遲到，在家休息不然就是整天往台北跑，在外縣市的時間都快比高雄還多。（資料照）

台北市長柯文哲最好別忘了，他自己老愛說台北市民是很有素質，所以標準很高。那我們想問柯文哲，請問你的市政成績有比陳水扁還好嗎？2015年施政成績有68分，就已名列全國第八，結果一路下跌，時好時壞，最低曾經是全國倒數第二。既然知道市民標準很高，整天不搞市政拼命喊總統選舉幹嘛？組成政黨更是莫名，柯文哲口口聲聲說自己不服務於政黨，自己的市政首長也不用。結果卻忽然成立一個政黨，還自任黨主席，最離譜的是打破諾言，把局處首長納為首批黨員，簡直就是言而無信的無理政客。

韓國瑜當然也不遑多讓，本來到2-3月都再三強調絕不參選總統，卻忽然變成yes I do.獲得國民黨提名之後，還矯揉造作的喊著，平常日談市政周末談國政，而且國政在平時要用書面談。請問韓國瑜上述落實幾項？周一都還在台北跑行程，簡直是不把高雄人放在眼裡。高雄如今大飯店倒閉如潮，四十年老店都收攤，韓國瑜可曾為自己無法落實高雄發大財有過一絲一毫歉意？

台北市長柯文哲最好別忘了，他自己老愛說台北市民是很有素質，所以標準很高。那我們想問柯文哲，請問你的市政成績有比陳水扁還好嗎？2（資料照）

我們要提醒韓國瑜和柯文哲兩位不搞市政的分心市長，請看看朱立倫在你們面前血淋淋的例子吧！朱立倫原先市政分數還在中段班，結果忽然開始運作換柱，可能背棄做好做滿諾言之後，結論是市政成績在2015年為全國倒數第二。最後像朱立倫這樣搞不定市政的人，還出來奢談國政，結局就是慘輸對手三百萬票。請韓國瑜和柯文哲兩位難兄弟啊，不要丟人現眼的去搶你沒資格的總統大位！

（高雄市民）

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