自由開講》韓國瑜的荒腔走板都是因為...？！

◎周武榮

一開始國民黨重量級人物，只有王金平朱立倫表態参選總統，吳敦義曖昧不明，但後來吳敦義自知民間觀感不佳引退，這時候該怎麼辦？如果讓朱立倫或王金平出線，尤其是王金平，屆時以王金平雄厚深耕全台基層的紮實功力，再加上韓國瑜這超級助選員的韓流魅力以及各方百里侯與王金平的情誼，綠營倒戈支持都有可能，所以王金平是有問鼎大位的實力。

前立法院長王金平。（資料照）



吳敦義這黨主席只是虛位，實際掌握黨機器的還是馬英九等同志們，王金平一直是馬英九的宿敵，以馬為首的國民黨同志們，都欲除之而後快，更不可能讓他有機會代表國民黨參選，而朱立倫也不是馬英九的同志族群，非我族類其心必異，馬英九只能用險招裂解王金平與韓國瑜的合體，勸說郭台銘出馬参選，引誘韓國瑜加入初選戰局，邊緣化王金平與朱立倫。

馬英九只能用險招裂解王金平與韓國瑜的合體，勸說郭台銘出馬参選，引誘韓國瑜加入初選戰局，邊緣化王金平與朱立倫。（資料照）

韓國瑜絕頂聰明，當然知道這是個局，也知道以自己剛選上高雄市長，馬上参選總統，這比換柱更沒有當總統的正當性，再加上王金平對自己的恩情，他不會輕率加入初選背叛自己的恩人，因為他絕對是性情中人，所以如果沒有王金平的首肯，他不會参選，韓國瑜一開始的不参選聲明是真誠的。

但郭台銘這棋子，本來是個車，在馬英九的布局下就是當炮灰用的，但始料未及，郭台銘卻越選越認真，越選越有氣勢，而有直取代表國民黨参選的機會，但郭台銘忘了，他從來不是馬英九同志們，他一直不在圈圈內，分化王金平與韓國瑜的階段任務完成後，郭台銘理當功成身退，但馬英九錯算了郭台銘的霸性與永不服輸的生命態度。

但郭台銘這棋子，本來是個車，在馬英九的布局下就是當炮灰用的，但始料未及，郭台銘卻越選越認真，越選越有氣勢。（資料照）



事已至此，韓國瑜只能荒腔走板的繼續選下去，而給郭台銘與王金平，留下参選總統的空間，柯文哲見到這個縫，那可能不用力插針，於是便積極作為一個引線人的工作，讓郭台銘與王金平能協調出正副候選人以及誰先選的承諾，柯文哲則致力於取得在國會有自己代言人的好處，馬英九應該體悟到了，人算不如天算。

事已至此，韓國瑜只能荒腔走板的繼續選下去，而給郭台銘與王金平，留下参選總統的空間。（資料照）



柯文哲這一局是不會加入，而王金平與郭台銘，確實只剩下誰正誰副的協商，以氣勢而論，郭台銘結合王金平出來選總統的大勢已定，當然是郭台銘以總統候選人之姿逐鹿，而屆時你會看到韓國瑜依舊荒腔走板。

棄保效應如果能引爆得當，郭台銘盡全力與中共劃清界線的話，台灣第一位素人總統是有機會出現的，而這功勞就全記在柯文哲身上，但以台灣現階段反中的情緒，以及香港反送中的越演越烈，柯文哲這棋局只能分解了時代力量等第三勢力並讓幾席自己人進入國會，對台灣政治結構不會有所改變，柯文哲未來的總統夢不好圓。

棄保效應如果能引爆得當，郭台銘盡全力與中共劃清界線的話，台灣第一位素人總統是有機會出現的，而這功勞就全記在柯文哲身上。（資料照）

（律師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法