自由開講》韓國瑜爭議不斷，換柱2.0不是夢

◎邁可斯

國民黨總統候選人韓國瑜近來爭議不斷，先是被指抱女人打麻將又飲酒作樂，再被抓到競選經費疑似涉及洗錢，勘災時卻拿來做為個人造勢大會等，韓國瑜的總統之路還能走多久？郭柯王的加盟是否又將讓換柱2.0成未來韓國瑜的夢魘呢？

韓國瑜最新的問題，是他號稱自己擔任高雄市長之後沒有打麻將。卻被抓到自己二月的時候，跑去國外渡假時，就是在打麻將。而且還是打到深夜，不禁讓人懷疑韓國瑜多次無法出席許多會議，深夜都在幹嘛？為什麼早上無法出門？沒有打麻將，是指沒有被拍到打麻將還是真的沒有在打麻將？

而且韓國瑜一再強調自己擔任高雄市長之後，從來沒有打過麻將，立刻被人公布韓國瑜在國外打麻將的照片！韓國瑜立刻又講這個是民進黨的追殺云云，但是當初韓國瑜根本是神秘消失好幾天，民進黨政府要怎麼知道韓國瑜到了哪裡？韓國瑜怎麼沒有想過這個是他身邊自己人所為呢？韓國瑜夫人都講過自己參選總統卻被背後開槍，會在現場的不就是跟韓一家人最密切的人嗎？韓國瑜怎麼沒有研究一下提供這照片的人是誰？背後可能是誰主導？而若是國民黨自己人，韓國瑜不擔心被換掉嗎？

昨日有民眾爆料韓國瑜（背對鏡頭）與許淑華等人，過年期間在峇里島飯店打麻將。（翻攝林智鴻臉書）

再者，國民黨資深前立委、現在中評委陳宏昌直指過去的立法院同事抱女人、喝酒、打麻將，這種人怎麼堪當總統大任，而且還講會無法教育下一代。結果韓國瑜對於這樣子的指控不敢提告，反而是國民黨火速開除同黨重量級前立委的黨籍。這不禁讓人懷疑，韓國瑜跟國民黨到底是想不想選總統？怎麼一直樹敵？

此外，去年幫忙韓國瑜最深的操盤手之一，前高雄縣長楊秋興指出，韓國瑜：「『吃、喝、嫖、賭』都是過去式，但小三、酗酒、夜店是現在進行式！」楊秋興還指韓國瑜有檯面下的捐款，一個自稱庶民的總統，竟然有疑似四千萬未申報的競選經費，韓國瑜根本是靠選舉發大財吧！而酗酒、夜店、還有婚外情的人，真的可以背負中國國民黨重返執政的重任嗎？難怪郭台銘近日露面，開始笑容滿面。

去年幫忙韓國瑜最深的操盤手之一，前高雄縣長楊秋興指出，韓國瑜：「『吃、喝、嫖、賭』都是過去式，但小三、酗酒、夜店是現在進行式！」（資料照）

郭台銘在初選過程，多次呼籲韓國瑜應該專心市政，但是韓國瑜執意落跑參選總統。郭台銘是韓國瑜競選過程一大助力，如今看到韓國瑜勘災失蹤，現身就是把哀戚場合變成造勢大會，做為國際知名的企業家，郭台銘怎麼會不知道這種人難當大任呢？

而柯文哲更是撿到搶似的講過：「我跟他（蔡衍明）不錯啊，後來他發現我不聽話，就換人支持了，柯文哲有個性，我也不會說你要免費給我廣告就聽你話。他每次叫我講一些話，我都不肯講。欸奇怪，怎麼隔幾天換韓國瑜在講。」旺中之友柯文哲證實，韓國瑜背後的操盤者擺明就是旺中集團董事長，而他又跟郭台銘水火不容，韓國瑜根本不可能在未來和郭台銘再有合作。

旺中之友柯文哲證實，韓國瑜背後的操盤者擺明就是旺中集團董事長，而他又跟郭台銘水火不容，韓國瑜根本不可能在未來和郭台銘再有合作。（資料照）

韓國瑜真正的對手絕不是民主進步黨，而是陷害自己、導致韓國瑜沒朋友的中國國民黨。還有，韓國瑜過去的同黨同志、曾經相知相惜的郭台銘、柯文哲、王金平，最後這三人非常可能合作製造聲勢，意圖是逼迫國民黨撤換總統候選人，形成換柱2.0，重啟黨內總統初選。最慘的是，韓國瑜不但可能丟了提名，還可能遭到罷免，而這一切都是韓國瑜咎由自取。

韓國瑜真正的對手絕不是民主進步黨，而是陷害自己、導致韓國瑜沒朋友的中國國民黨。（資料照）

（高雄市民）

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