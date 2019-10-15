胡，怎麼說》「週休7日市長」的誕生、放生！

放韓假，韓放假，放假韓，假放韓！不管是那一個，反正就是一個「週休7日市長」就要誕生了！

週休7日市長、放韓假、拚總統，還是那句評語：一市之不治，何以天下國家為？

週休7日市長、放韓假、拚總統，還是那句評語：一市之不治，何以天下國家為？（資料照）

「做好做滿」？那是2018年的選舉承諾，為了騙高雄市選民的選票才說的，現在2019年，當然都不算數了。

選民不禁要問，那2019年你開出的政見支票呢？2020年是否也比照全都不算數了？當選都可以拋到九霄雲外全都不算，落選就更不用談了。

做好？這兩字對韓國瑜實在太沉重！在22縣市長施政滿意度民調中排名最後，掉車尾不能說「做好」，只能說「做壞」。這就連結到你的另一句承諾「做不好，自己會罷免自己」，你的市長做壞了，不但不罷免自己，連辭市長參選總統都不肯，把講過的當放屁，一陣臭風就過去了。所以，就出現了一個「週休7日市長」！

做滿？去年12月25日上任市長，今年4月就準備投入總統選舉，根本就把高雄市長當踏腳石，哪有心做滿？你馬上就要請長假，一請就是88天，即使明年1月11日大選後回去當市長，也沒做滿。何況，30萬份罷免連署書在等著，你既然無心做滿，高雄市民當然可以選擇成全你的心願，在今年底依法發動罷免高雄市長韓國瑜，讓你週休7日、把你罷掉下台放生！

做滿？去年12月25日上任市長，今年4月就準備投入總統選舉，根本就把高雄市長當踏腳石，哪有心做滿？（資料照）

一邊放「韓」假、一邊急急向蔡英文總統下戰帖，要求舉行兩岸政策大辯論。現在距離總統大選投票日還有88天，因選情不佳、民調直直落，急的像熱鍋上的螞蟻，才會如此飢不擇食、慌不擇路，這麼早就向主要對手打出下戰帖的爛招。

依選舉時程，11月22日完成候選人登記、12月9日號次抽籤、12月13日公告候選人名單，12月14日到明年1月10日，有27天時間，那才是辯論的最適當時機。

何況，你今年3月22日踏進中共駐港中聯辦時，對兩岸政策已經用腳做了選擇，中聯辦主任王志民跟你大談香港回歸中國21年來，實施一國兩制的巨大成就。

所以，你的兩岸政策當時已用腳表示的很清楚了，蔡英文則已多次表明台灣絕不接受一國兩制，雙方的兩岸政策主張都很清楚、幾乎沒有交集，辯論也只是各自表述，你和國政顧問團那幫人要賣「九二共識」大發財的狗皮藥膏，就去叫賣那帖假藥吧，辯論此時就不必了，在選舉日接迫近時，再交手不遲！

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