自由開講》如法炮製「市長」，僥倖賭選「總統」？

◎劉鑄銘

又是「從南方出發」，又是 「我現在要出征」，又是「高雄起飛」的藏頭詩，什麼「路漸漸平了，水漸漸退了...」（朗誦詩？），整個韓國瑜市長的競選聲明，不過是一篇舞文弄墨、詞藻華麗的作文比賽罷了，也像一齣綜藝節目要開鑼了，面面俱到的討好勞工、雇主、商家、企業、軍公教警義消、農漁民、納稅人、年輕人等等，以為句句甜言蜜語可以「海撈」所有的選票。

上次那麼輕易的騙取高雄市民的選票，現在如法泡製打鐵趁熱？不，其實經過了兩百多天的日子，豈僅高雄市民，全國上下民眾都冷了半截，不「寒」而慄，心想您的兩大口號「國家安全」、「人民有錢」後面有兩個很大的問號「？」，實在有夠心驚膽跳如果您當上總統，國家大方向不知會被帶到那裡去？人民有錢卻有如水中幻影、海市蜃樓一般？

上次韓國瑜那麼輕易的騙取高雄市民的選票，現在要如法泡製打鐵趁熱騙全台灣人嗎？（資料照）

您不辭市長而落跑，卻全心全力再複製市長勝選，處心積慮再僥倖豪賭選一次總統，設若大夢成真，權貴的傲慢和揮享可想而知，假使沒選上，仍腳踏市長這一條船，選舉補助款也「億來億去」，到底誰在發大財呢？

（社會服務）

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