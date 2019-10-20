自由開講》韓國瑜這次說謊說到美國去，小心換柱2.0！

◎木瑀哲

韓國瑜18日臨時銷假，和美國在台協會主席莫健見面，本以為是敲定訪美行程，沒想到韓國瑜忽然表示自己沒空去美國。這個理由恐怕美國會難以釋懷，因為當年朱立倫到10月才開始參選總統，都可以11月就訪美，韓國瑜從年初就在暖身了，這個理由恐怕難以服人。

韓國瑜（右）18日臨時銷假，和美國在台協會主席莫健（左）見面，本以為是敲定訪美行程，沒想到韓國瑜忽然表示自己沒空去美國。（資料照）

這場訪美行程，其實早已經規劃多時，許多人早就替韓國瑜到美國穿梭。到了莫健會晤韓國瑜之際，新聞就報導：「韓國瑜國政團兩岸小組召集人趙建民等人也會陪同韓國瑜與莫健會面……而且雙方除了會針對兩岸、政治、經濟等議題交換意見，也會為訪美溝通準備。」

國民黨立委童惠珍也說：「美國各地僑胞都準備好了，都很期待韓國瑜到訪，就等韓國瑜確定訪美時間、地點，但現在都還沒有確定。」

以上種種都代表，韓國瑜的訪美規劃早就進行多時，怎麼會突然停止呢？連朱立倫2015年10月倉皇上路，都能夠在2015年11月11日訪美，造訪洛杉磯、華府、紐約與舊金山等四大城市，根據國民黨智庫國政研究基金會表示：「訪美期間會晤白宮國安會亞洲事務資深主任康達（Dan Kritenbrink）、主任何瑞恩（Ryan Hass）、國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）、副助卿董雲裳（Susan Thornton）、副國務卿布林肯（Antony Blinken）、貿易代表署副代表霍利曼（Robert Holleyman）、國防部首席副助理部長梅格莎曼（Kelly E. Magsamen）與副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）。」這份名單幾乎和蔡英文總統候選人的會晤人選一致，韓國瑜規劃這麼久，更應該很穩才是。

除非國民黨現在似乎又要上演換柱2.0乾脆不去比較安全嗎？但是不訪美恐怕才是最危險吧！

若回顧2015年11月11日的新聞，洪秀柱就曾表示，當初林郁方勸她如果要選總統就一定要訪美。但是洪秀柱以美國信任國民黨、跑國內為重婉拒。洪秀柱自爆：「沒去訪美、人家（美國）真的不開心啦！還說，『我想想有點後悔，若聽林的話去參訪、現在狀況可能不一樣』，還直呼『拍謝啦！我道歉！」』。」

2019年10月6日的新聞，洪秀柱再度重提往事，她再三勸告韓國瑜，當年自己就是因為沒有訪美而受傷了，勸他一定要訪美才不會跟他一樣受傷。

洪秀柱日前再三勸告韓國瑜，當年自己就是因為沒有訪美而受傷了！（資料照）

事實上，2015年5月，國民黨主席朱立倫就已經幫洪秀柱宣布7~8月將會訪問美國。沒想到洪秀柱表示，自己幹嘛去，如果規格低於蔡英文還不如不去，美國想了解她，自己來找她就好云云。最終結果我們也都看到了，羞辱美國人的似乎下場也都不太好。

有新聞表示是蘇起勸告韓國瑜沒有準備就別去美國，假若此為真，還真的讓外人看笑話，丟台灣人民的臉！沒有準備就可以曠課不考試，那以後國政能不能說沒規劃所以亂做或乾脆擺爛呢？我們更擔心因此國民黨重開換柱2.0，那麼不只是韓國瑜丟臉，國民黨更是成了民主國家當中最丟臉的範例。

（政治工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法