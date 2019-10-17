自由開講》換柱四周年，吳主席請硬起來救救國民黨

李嘉明

還記得在去年最後的選前三個月，韓國瑜憑藉著一瓶礦泉水、一碗滷肉飯的庶民形象，帶來解救國民黨的契機，一場比一場盛大的造勢，旗海的飄揚，感動無數國民黨人，甚至吸引許多死忠追隨者，儼然一人救全黨的氣勢，連帶翻轉了台灣地方縣市的執政版圖。

但無奈的是，沒想到吳主席的低調，為了成就韓市長，不願意說出其實當時就有幫助韓國瑜，導致許多不明究理的人，真心認為，只靠韓市長一人，就能夠產出如此的旋風，也造成了他過度的膨脹，並且挾著韓粉的氣勢，以及民調規則完全利於他的情況下，贏過了本來可以延續國民黨氣勢，最有希望可以吸納中間選民的候選人郭台銘。

挾著韓粉的氣勢，以及民調規則完全利於他的情況下，韓國瑜贏過了本來可以延續國民黨氣勢，最有希望可以吸納中間選民的候選人郭台銘。（資料照）

不過，隨著選舉倒數的日子，那些迷幻藥的藥效終究退去，很多如吸毒般的後遺症也逐漸出現，不僅民調直線滑落，有些懂得看風向的立法委員，也紛紛改掛個人看板。

而在他背棄一到五拚市政的諾言，宣布請假拼大選開始，更是讓國民黨成為全台笑柄，紛紛戲稱國民黨的候選人，有史上最長的寒假。沒想到的是，國民黨高雄市議會黨團，在先前不勸阻韓國瑜，反而是毫無高度的本末倒置，要求蔡英文來請假，更是愚蠢至極，每則新聞留言底下，幾乎都是在嘲笑國民黨。

身為國民黨員看到這些留言，除了心痛以外，更想要來拜託吳主席，韓市長吃碗內，看碗外的形象，已經深植人心，只有消極的拒接競選總部主委是不夠的，其實你的擔憂，我們都懂，只是就算保全了主席一個人，但在競選過程當中，國民黨因為被韓粉挾持，不斷開除說真話的黨員同志，只會讓國民黨的人才更快流失而已。

雖然大家都記得換柱的問題，但是，朱立倫跟郭台銘，怎可比擬？最後剩下不到3個月，韓國瑜當初能在吳主席的協助下，逆襲成功。

所以現在或許時間倉促，但與其尾大不掉，配合排他性強的韓粉，無腦式的護航韓國瑜，造成全盤皆輸，不如趕緊壯士斷腕，換上可以吸納最多中間選民，以及知識藍的郭台銘，一定也可以在吳主席的打拚之下，再創新戰功。

唯有如此，才可以挽救「一人救全黨，變成全黨救一人」的大劣勢。

（私校教師）

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