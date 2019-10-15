自由開講》吳敦義拒接韓總部主委？ 換柱2.0啟動？

◎夏雨笙

根據媒體報導，吳敦義就是否擔任韓國瑜競選總部主委議題表示：「他如果接任，就要專心一志為總統大選，但他實在公務繁忙，還有立委的輔選也非常重要，所以已經由第一副主席兼祕書長曾永權擔任韓總部的總幹事，實際上可以調動全黨幹部，所以不要重疊，他可以接任『名譽』主委職位。」

吳敦義竟然不願意接任韓國瑜競選總部主委，這個實在是讓人震驚。一路把國民黨總統初選玩到四不像的吳敦義主席，竟然不願意承擔責任，難道連他都看壞韓國瑜選情？若吳敦義不願意出任總部主委，馬英九又跟韓國瑜鬧僵，還有誰能幫韓國瑜呢？若我們回顧一下國民黨歷屆總統大選競選總部主委，這個人選顯然門檻不低啊！

吳敦義（中）竟然不願意接任韓國瑜競選總部主委，這個實在是讓人震驚。一路把國民黨總統初選玩到四不像的吳敦義主席，竟然不願意承擔責任，難道連他都看壞韓國瑜選情？（資料照）

2000年連蕭競選總部主委是王金平、2004年連宋競選總部主委仍是王金平。2008年馬蕭競選總部主委是江丙坤，2012年馬吳競選總部主委是蕭萬長、2016年朱王競選總部主委是胡志強。

20年來每一屆的競選總部主委，幾乎都是黨國大老，不然就是國民黨資深的重量級人物。唯一一次和韓國瑜面臨類似情境的，就是四年前的洪秀柱。當時洪秀柱在2015年7月就傳出想找王金平擔任競選總部主委，卻慘遭拒絕。到了8月真的找不到人擔任競選總部主委，被迫回頭請馬英九出面，讓曾永權出任競選總部主委。像這樣子「找不到競選總部主委」的風波，上一次是洪秀柱，這一次是韓國瑜。讓人擔憂的是，最後洪秀柱就被「換柱」了，韓國瑜真的能夠去登記參選嗎？國民黨最後真的沒有換瑜嗎？上一次是十月中把洪秀柱換下去，韓國瑜此刻應該也是忐忑不安吧！

像這樣子「找不到競選總部主委」的風波，上一次是洪秀柱（左），這一次是韓國瑜。讓人擔憂的是，最後洪秀柱就被「換柱」了，韓國瑜真的能夠去登記參選嗎？（資料照）

另一個讓人感到不尋常的，還包含韓國瑜競選辦公室日前宣布，將由前新北市長周錫瑋、國民黨中常委姚江臨、國民黨立委曾銘宗等3位「藍營大咖」，出任韓國瑜競選總部副總幹事。

這三位一位是很久沒有選舉的前台北縣長、一位是成為國民黨立委沒有很久的前政務官，三位幾乎都沒有操盤大選的經驗，竟然成了「大咖」副總幹事，難道國民黨真的要放生韓國瑜不成？還是因為國民黨已認定韓國瑜真正的競選總幹事就是旺旺中時集團的蔡衍明，乾脆就放生算了？

總而言之，我們雖然知道韓國瑜選情告急，但是中國國民黨也最起碼有江湖道義一點，不要一直對韓國瑜這麼苦苦相逼啊！這個人也是大家拱出來的，去年韓流的好處大家不也多少都有享受到嗎？除非大家都已經講好準備上演換柱2.0大戲，那麼我們也只能拭目以待了！國民黨若可以換二次總統大選的候選人，真的是古今中外少見的罕事，絕對可以載入國民黨人最愛的「中華民國史冊」當中，而中國國民黨的命運也將結束在這些人手裡！

（政治工作者）

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