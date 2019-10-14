自由開講》不敵「芒果乾」，國民黨改賣「贖罪券」與「蟑螂串」

◎樂克凜

最近「自動販賣機」的話題很夯，也剛好，馬英九前總統與國民黨高層們也都在紛紛指責蔡總統「大賣芒果乾（亡國感）」；而這種論述，首先最讓人感到疑惑者，莫過「既然堅持民主自由與臺灣利益、反對中共併吞與『一國兩制』是如此地『有效』或『大賣』，那為何國民黨『不敢』大聲地也如此主張呢？」其次，更令人好奇與想反問的是：如果國民黨是如此地抗拒與反對「芒果乾」，那他們打算販賣給臺灣社會的東西，又是什麼呢？

如果國民黨是如此地抗拒與反對「芒果乾」，那他們打算販賣給臺灣社會的東西，又是什麼呢？圖為馬英九。（資料照）

韓陣營拿不出「牛肉乾」，只剩「蟑螂串」：

選前不到百日，迄今卻仍的確沒什麼人知道，他們在賣或能賣的到底是什麼。韓國瑜的競選辦公室儘管拼裝出了一隊由前朝政務官組成的「國政顧問團」全明星陣容，但再怎麼費盡心思地包裝，也難掩蓋候選人本體的不斷出包與「草包」。在馬政府時代就表現低迷到引發政黨輪替的這些「老馬」，似乎再怎麼樣都很難變出新把戲；遑論，他們還得忙著讓自己的總統候選人「趕上一般政治人物的水準」……

也難怪，不要說誘人可口的選舉牛肉了，韓陣營至今連一塊乾巴巴的「牛肉乾」都推不出來，甚至弄了半天，他們賣的更像是《哈利波特》電影裡的獵奇零食「蟑螂串」：總是能在第一眼時很吸睛，但等看清了之後便乏人問津，更散發著一股過氣政客與黨國官僚特有的陳霉與腐朽，別說要掛出去賣了，只怕要自己人來幫忙背書與吞下，都有困難。

韓國瑜（中）的競選辦公室儘管拼裝出了一隊由前朝政務官組成的「國政顧問團」全明星陣容，但再怎麼費盡心思地包裝，也難掩蓋候選人本體的不斷出包與「草包」。（資料照）

「視韓流如瘟疫，奉中共如上帝」：

韓國瑜競選陣營所表現的荒腔走板，以及毫無水準可言的市政團隊，兩者加在一起更是場十足且不間斷的公關災難。難怪國民黨中央根本已經選擇要跟自家的總統候選人「切割」：檯面上的權貴大老或政治巨星一邊看著韓國瑜鬧笑話、一邊遠望與佈局著下一次的選舉；吳主席與各地的立委參選人則乾脆把注意力與資源都放在不分區與區域立委的戰場上，從前是每個人都巴望著能從來勢洶洶的「韓流」裡沾到一點「聖光」，如今卻是一個接一個面對「韓流」與「韓粉」時，有如看見瘟疫或穢物般地避之唯恐不及，深怕韓國瑜的負面形象影響到自己選情。

基本上對韓國瑜「放棄治療」的國民黨，一方面對韓陣營正努力販售的「蟑螂串」是冷處理，甚至不屑討論的；另一方面，則努力販售著「贖罪券」：總把中共當作老大哥的國民黨，近年來更卑躬屈膝到有如在「敬拜上帝」一般。

欲討好中共，國民黨開賣「贖罪券」：

國民黨把中共當作了一個無所不能的存在（吹捧中國國力、讚揚中共成就）、一個會施恩惠的天父（期待陸客陸資、依靠中國市場）、一個絕對不能冒犯的真神．以及更是一個你要不斷用祂所喜愛的語言「獻上讚美與敬拜」（如「九二共識」、「一國兩制」、「反對臺獨」、「我們都是中國人」與「兩岸一家親」等）的至高無上主宰。

於是，為了能夠在那「統一」後的「審判日」裡，還能夠上得了天堂；又或者，是為了能在平時就「討神歡欣」，從而得到著許多天上所賞賜的祝福（各種跨海峽的政商利益結構、中共出於政治目的而釋出給臺灣的商機與利益、來自中共的政治資金贊助等），你所要做的，就是要盡可能地向「中共阿爸父」高呼讚美，並且努力地做出那些會討祂歡喜的事情：

比如票投國民黨的總統與立委候選人啦、在中國十一國慶時大聲祝人家生日快樂啦、想辦法用各種假訊息傳播或分化綠營內部，來讓民進黨下次選舉大傷，甚至是讓國民黨這樣的親中政黨能夠單獨取得國會過半、甚至是能發動修憲的多數席次啦……當你在做這些事情時，就好像在跟國民黨購買「贖罪券」一樣，投入地越多，就是為了讓自己能更得到「中共阿爸父」的賞識與喜愛；儘管，歷史告訴我們，這些由「贖罪券」所獲致的龐大收益，都會先流入販賣者的私人口袋。

國民黨把中共當作了一個無所不能的存在、一個會施恩惠的天父（依靠中國市場）、一個絕對不能冒犯的真神．以及更是一個你要不斷用祂所喜愛的語言「獻上讚美與敬拜」（如「九二共識」、「一國兩制」）的至高無上主宰。（資料照）

相較於貨真價值、大多數臺灣人（甚至是來自香港或其他國家的人）都已感受到、並開始付諸各種努力與行動的「芒果乾」；國民黨在批評的同時，只怕是心裡吃味不斷，畢竟把中共奉若上帝的他們，只敢賣給臺灣人「贖罪券」，而自家那不成材的總統候選人更只推的出「蟑螂串」。這兩樣商品的共同特徵，就是早該連同它們的販售者，一起被掃進垃圾桶中。

（自由撰稿人、政治工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法