自由開講》為何韓國瑜下鄉行程都走宮廟呢？

◎展昭

為何韓國瑜下鄉行程都走宮廟呢？筆者認為原因如下：

1. 台灣人信仰虔誠，滲入宮廟系統（咦？這不是統促在做的），有人就有票；

2. 繼續向保守勢力靠攏；

3. 這告訴我們，他根本不在乎青年票；

4. 凝聚以宮廟為中心生活的社會弱勢與邊緣人（咦？這不又是統促在做的）；

5. 宮廟、宗教團體的地下經濟驚人，找錢好去處（這應該是海線某大哥教的）。

回顧他從選高雄市長開始，看看他身邊站了那些人就知道他為何都睡市場、跑宮廟，而這塊也是綠營相對比較少經營的。這些族群以死要18%的軍公教為主體，外加一些被黨國教育洗腦的社會邊緣人，他們的政治意象很可能是民調難以顯現出來的，所以某種程度高雄市才被他僥倖選上，而韓國瑜也因此得意忘形，繼續走這條路線。

回顧他從選高雄市長開始，看看他身邊站了那些人就知道他為何都睡市場、跑宮廟，而這塊也是綠營相對比較少經營的。（資料照）

這些宮廟被他走完，明年接近選舉日再搞個宮廟文化大會師，信不信會比中部媽祖繞境還可怕，想想全國各種神祇支持者、宮廟、陣頭大會師會有多恐怖，到時候要救都來不及。再者小英支持者的投票意願相對低，韓粉一定死也會爬去投，所以實際差距真的會比近期民調低，到時整個陣頭帶去投票，事情就大條了。

韓國瑜的另一爛招就是，每次集會會場，總是讓韓粉高舉黨國不分的國旗以資炫耀，以為自己多愛國，卻沒有人敢拿到真正想消滅中華民國的中國去招展，只會跟堅守民主的小英總統嗆聲，可說都是很孬種的一群。他們從不質問草包韓，既然說為了中華民國可以不惜分身碎骨，為何了中國時卻正襟危坐，不要說從不敢提中華民國，甚至連屁也不敢放，這若不是孬種，那甚麼才是？

如今，韓國瑜將高雄搞得亂七八遭，以致政績民調在全國墊底，不辭職以謝高雄民眾也罷，居然有臉請假參選總統，還高唱「我現在要出征」這種不三不四、反共又八股的幼稚歌曲，真是可笑極了。若有種的話，不妨到中國北京或上海去唱，屆時可能不是被K得滿頭包，就是被認為是「龍發堂」偷溜出來的精神病患！

綠營可別太掉以輕心，年輕人更是要人人出來投票，否則萬一若被草包韓當選，以後就沒有會投票，或是如同香港一樣只能選中國欽點的特首。

（教師）

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