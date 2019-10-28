自由開講》難道年輕人的標竿就應該投靠眾騙騙的民眾黨？

◎悍博

台北市長柯文哲日前批評民進黨副祕書長林飛帆「曾經是年輕人的標竿，啊現在咧，你只不過是投靠...」，接著更引用韓國瑜市長所說的「黑韓產業鍊」，暗指網軍攻擊變成民進黨的產業鏈。但柯市長你講這些話的時候是不是忘了檢討自己？

柯文哲市長早就不只一度被爆料自己有養網軍，更有爆料直接指出柯市府有專人負責主導「臉書」及「PTT特定看板」的風向。

面對質疑柯市府也僅以「網民不是網軍」、「這些PTT網友是網路義勇軍」、「網路世界我們有研究過，沒有人可以帶風向，沒有那麼聰明」等典型「柯式打哈哈」或不知所云予以回應。

再來是柯文哲批評林飛帆「投靠」民進黨，似乎在暗指加入民進黨是為林飛帆貼上負面標籤，導致其「曾經是年輕人的標竿」的形象破滅。

柯市長這段話就讓筆者好奇了，加入民進黨到底有什麼問題？難道柯市長認為年輕人加入「盜用歷史的民眾黨」才能繼續成為年輕人的標桿嗎？

柯文哲（右）批評林飛帆（左）「投靠」民進黨，這句話讓筆者好奇了，加入民進黨到底有什麼問題？難道柯市長認為年輕人加入「盜用歷史的民眾黨」才能繼續成為年輕人的標桿嗎？（資料照）

因為就筆者的觀察而言，目前的民眾黨根本是柯市長的一人政黨，柯市長的言行舉止就代表了民眾黨的黨格，而柯市長的各種言行舉止根本讓人不敢恭維。

就以最近來說，柯市長批評「陳菊是比較肥的韓國瑜」在被罵翻之後，柯市長除了拒絕道歉，更以「胖、瘦是形容詞」來為自己的行為護航。問題是「胖、瘦是不是形容詞」根本不是重點。重點在柯市長這種言行舉止根本上就已構成「性騒擾防治法」的要件。公然違法還「硬拗」，這就是柯市長民眾黨的黨格嗎？

再來是近來的反送中議題，柯市長不僅不願公開支持香港反送中運動，還說「敵人犯錯不用再踹一腳」，更鬼扯「都是因為香港人到台灣旅遊太多，都被台灣人汙染了，才變成這樣」，在香警對人民近距離開槍後，柯文哲繼續護航港府，柯市長說「這種紛擾一下去，難免擦槍走火」，最近甚至還說「西藏喇嘛流行自焚，給中共帶來很大困擾」。

原來，和集權政府站在一起，對追求自由、民主的港人、藏人冷嘲熱諷，就是民眾黨的立場，不過也難怪啦，畢竟柯市長兩岸立場的主張是兩岸一家親，擁抱中國自然是合理中的合理。

在中國對台灣文攻武嚇的現在，很明顯，民進黨的確就是檯面上唯一能夠守護台灣的政黨。做為一個捍衛台灣民主、守護主權、尊重多元、擁抱自由，立場一致的318學運領袖之一，林飛帆加入民進黨，何錯之有？

筆者想反問柯市長，難道林飛帆只有加入支持兩岸一家親、歧視女性、和獨裁中國站在一起的「偽民眾黨」，才能繼續當年輕人的標竿？

有人說，「柯市長是騙子，民眾黨就是騙子組成的詐騙集團」，在柯文哲怨嘆學運領袖不加入自己的政黨，而選擇和執政黨站在一起時，要不要先看看自己的政黨象徵什麼樣的價值，又是由什麼樣的政治人物所組成的？

（智庫研究員、政治工作者）

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