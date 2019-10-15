自由開講》不是賣芒果乾，是推廣預防醫學

翁埈德

最近因總統選舉及香港反送中事件造成香港人不斷的抗爭，讓國內許多人擔心，如果台灣被中國統治，則台灣人會和香港人一樣，會失去自由、失去國家的主權，我們也將不再是國家的主人，因此不支持那些主張「九二共識」或「兩岸一家親」的人及政黨。

執政黨面對現實，將這種危機告示國人，以強化國人的愛國心及危機感。此為負責任的政府應該做的行為，但那些親中人士卻說民進黨及蔡英文是在賣「芒果乾」。

對於前總統馬英九批評蔡政府以「芒果乾」操作人民恐懼的說法，蔡英文總統回應，「種芒果的很可能就是他。」（資料照）

預防醫學精髓是「上醫治未病」，也就是「預防勝於治療」。預防醫學的推廣有賴於衛生主管單位及醫療從業人員不斷地宣導，才會受到民眾的重視。台灣十大死因中很多和慢性病有關，慢性病是由不良的生活型態導致，日本人稱為生活習慣病。

它是可預防的，但如不預防，一旦疾病發作，就會造成重大的損害，輕則失能，重則死亡。有良心的醫師不只治療疾病，而會更努力教育病患預防疾病的發生。

最近香港反送中事件造成激烈的抗爭，至今仍無法平息。這並不是偶發事件，而是慢性病發作，因平常不從事預防，以致一旦發病，便無法收拾。如果以前的主政者能配合民意，逐步在政治上修正，不會造成今日的情況。由此可知，我們在身體上要預防慢性病的發生，在政治上更應該預防民怨的累積，更應該預防國家主權的流失。應該讓民眾知道，哪些情況會讓國家主權慢慢流失，及早預防，以避免造成無法承受的損害。

有些人說兩岸一家親，有些人說九二共識，這些言論就像抽菸、喝酒、吸毒、不活動等會造成慢性病的危險因子一樣，這些言論會造成國人對國家意識慢慢流失，對敵人的防衛意識減弱，到了敵人壓境的那一天，便無法抵抗，只能束手就擒。

這些人為了自己的利益，希望靠中國方面的支持來奪取政治利益，配合中國共產黨，說出這些讓國人消除國家危機意識的言論。無奈反送中事件，讓他們現出原形之後，他們就推說民進黨政府在賣芒果乾，這些人可說是毫無良心的政客，應該被唾棄。

現在可怕的是，有些毒品怕被知道它是毒品而排斥，因此他們就把毒品包裝成各種可愛好吃的東西，使人不知不覺中患了毒癮，最後被販毒者所控制。

中國的九二共識就是一國兩制，而一國兩制對台灣人來說是一種毒藥，不可能被台灣人接受。有些投機政客，就把他包上兩岸一家親，或九二共識一中各表的糖粉外衣，企圖讓國人在不知不覺中失去防衛意識，最後會像中毒者被毒販控制一樣，被少數獨裁者控制，失去人身自由，無法再恢復。

現在政府所做的並不是在賣什麼芒果乾，而是一種全民教育，就像是一種預防醫學，讓大家能小心辨別各種言論，區別各種包著糖衣的謊言，也區別哪些是沒良心的政客，不隨便相信政客所講的話，才不會等到失去自由，才後悔莫及。

（醫師）

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