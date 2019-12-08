全面真軍》新政治？ 其實是回收黨

俗語說上樑不正下樑歪，從黨主席的驚人言行看來，底下的候選人有這樣荒腔走板的言行，真的不讓人意外！

◎全面真軍

大選倒數40幾天，民眾黨立委候選人荒腔走板的言行開始一一現形。

首先，號稱柯文哲血滴子的蔡壁如持續不停地想棄保時代力量，她在節目上呼籲選民別浪費選票不要投給時力，並公然看衰黃國昌進不了國會。而號稱戰神的昌神面對民眾黨，依舊採取惡逃的套路，繼續扮演他艱苦難行的政治明星。

號稱柯文哲血滴子的蔡壁如持續不停地想棄保時代力量，她在節目上呼籲選民別浪費選票不要投給時力，並公然看衰黃國昌進不了國會。（資料照）

而名列不分區名單的陳思宇在泰國簽證議題的暴衝言行，則是著實讓人摸不著頭緒，在還沒確認消息的真偽前，就鬧出一個大笑話，即便事後刪文道歉，也完全展現只想跟風，不夠嚴謹與專業的心態。

另外，民眾黨立委候選人張渝江在網路節目中討論網軍以及網路帶風向的議題時表示：「如果今天當上台灣的...我就把PTT整個關站」這個發言讓大家感到十分震撼，原來柯吸附的民眾黨也想搞箝制言論自由這套權威遊戲啊？

就算PTT八卦板已經充斥著各種公關行銷公司與政治網軍讓人覺得厭煩，但法治國家應該給予言論自由最大程度的保障，關站這種言論隨意脫口而出，顯見民眾黨候選人們其實很有可能連基礎的權利保障思維都欠缺。

當張渝江（左）喊出關站PTT時，吳達偉（右）忍不住皺起眉頭表示「蛤」？（擷取自YouTube頻道「民眾之聲」）

民眾黨最近也跟他最大的盟友郭台銘有一些衝突發生。其實當郭台銘將重要的幕僚押寶在親民黨的不分區名單後，不難看出與民眾黨的關係已是可有可無，民眾黨不再是郭董唯一的合作對象，郭柯兩人漸行漸遠也是遲早的事情。

綜觀近日民眾黨候選人一連串荒腔走板的言論，會發現民眾黨的組成從來都不是以價值取向，大都是一些想要蹭聲量的政客撈仔，人員組成的素質參差不齊，也難怪會在大選中鬧出各種誇張的笑話。

俗語說上樑不正下樑歪，從黨主席的驚人言行看來，底下的候選人有這樣荒腔走板的言行，真的不讓人意外。而在柯吸附及其候選人繼續穩定發揮下，看來民眾黨的選情只會持續下探了。

俗語說上樑不正下樑歪，從黨主席（柯文哲）的驚人言行看來，底下的候選人有這樣荒腔走板的言行，真的不讓人意外。（資料照）

最後，我們不會譴責請完事假爽領完年終才要辭職的行為，畢竟有家要養有錢要賺嘛。蔡壁如跟黃國昌到底誰會進入立院，大家怎麼看？

本文經授權轉載自全面真軍 新政治？其實是回收黨

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