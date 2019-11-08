社論》看宋吳柯三位黨主席出手

宋楚瑜，吳敦義，柯文哲，三個「政治阿北」黨主席，「聞道有先後，術業有專攻」，雖然不是這次大選的主角，卻各自表現出、共同襯托出台灣政壇之缺乏牌理。（資料照）

真的是，沒有意外不成政治。親民黨組織部主任張碩文表示，決策委員鼓勵宋楚瑜參選二○二○。他說，目前不表態選民近四成，民眾期待有第三個選擇，宋楚瑜還在慎重考慮，但看起來出馬的機會有八成。

主觀上，宋楚瑜四度參選有何私心，廣大民眾自會各有評斷，我們在此暫勿揣測。不過，宋楚瑜若決定不缺席二○二○，客觀上的效果卻不難想像，那就是，在國民黨、韓國瑜自亂陣腳的情況下，親民黨的政黨票頗有機會跨越五％門檻、甚至更高，在國會裡繼續佔有一席之地。果真如此，面對台灣民眾黨的侵蝕，親民黨仍保住主體性，宋楚瑜也維持住政治溫度，總統輸贏其次。而在載浮載沉的第三勢力，親民黨薪火傳承不致泡沫化，冷眼旁觀其他小黨此起彼落，不得不說是一種酸甜並存的驕傲。

同樣的，主觀上，吳敦義若以黨主席身分擠入不分區安全名單，社會大眾也各有觀感，我們不必在此道德殺人。然而，國民黨不分區名單，至今尚未給外界正面想像，先前傳出由老藍男領銜的名單，連黨內都看不下去了，最感興奮的恐怕是對手政黨吧。黨主席的高度應該是，用盡洪荒之力網羅人才，讓耳目一新的不分區名單，助總統、區域立委候選人一臂之力。許多人不解的是，韓國瑜的氣勢每況愈下，國民黨區域立委候選人各人顧性命，際此戰情吃緊的關頭，投票日只有兩個月的距離，國民黨的新聞焦點竟然集中在吳敦義的不分區排名落在哪裡。黨主席、總統候選人，各打自己的算盤，真是去年一一二四以來令國民黨支持者最為不堪的反高潮。

宋楚瑜，以前被稱為大內高手，在威權轉型民主期間，憑政治謀略與身段，一直維持著政治能量，只是民主時代的劇烈變化，讓這位大內高手不無時不我予之慨。儘管如此，他的政治洞察銳眼，把握切入戰場的時機，火候仍是爐火純青。二○一六，馬英九執政失敗，國民黨陷入換柱之亂，宋楚瑜遂三度出征，拿下超過一五七萬票、政黨票也超過八十萬，親民黨在國會的火種不斷。老實說，二○二○本來或許沒有宋楚瑜的戰場，但是國民黨又演出另一齣荒謬劇，先是吳敦義在總統初選卡朱、卡王、卡郭，保送韓國瑜出線，而韓國瑜這位落跑市長的演出又荒腔走板到不行，再加上吳敦義自己的內心戲深情獨唱，簡直是把二○一六為宋楚瑜敲鑼打鼓的歷史重新複製一次。孔明借箭，韓國瑜亂射一通，吳敦義亂射一通，熟悉麻將藝術的宋楚瑜也就當仁不讓了。這位唯一的台灣省長，似乎有一種政治哲學，亦即：可以光榮失敗，但是絕不認輸。如果，經過連戰、陳水扁、馬英九、吳敦義、韓國瑜等等，他依舊可以笑傲江湖，那麼，大家就不要嘲笑宋楚瑜選四次了，因為最後還在笑的人才是贏家。

宋楚瑜果真四度親征，主因之一當然還有柯文哲的挖牆腳。黃珊珊被挖走，林國成退黨，親民黨再不振作，橘子發白勢所難免。柯文哲搞政治，一向慣用借力使力之計，利用民進黨、利用親民黨、利用郭台銘，只想死道友、不想死貧道，這種恐怖夥伴不防不行。日昨，國民黨市議員汪志冰質疑，柯文哲濫用台北市政資源，在市府內進行台灣民眾黨海選不分區立委的黨務，但柯文哲辯稱是利用中午休息時間，甚至還反嗆「我絕對比你們國民黨分得清楚」。原來，所謂的垃圾不分藍綠，只是先喊先贏！兩岸一家親，府黨一家親，這是柯文哲與國台辦的緊密關係曝光之後，另一個令人大開眼界的政治照妖鏡嗎？

宋楚瑜，吳敦義，柯文哲，三個「政治阿北」黨主席，「聞道有先後，術業有專攻」，雖然不是這次大選的主角，卻各自表現出、共同襯托出台灣政壇之缺乏牌理。平心而論，比起其他的政治人物，這三位黨主席的智商、手腕皆非等閒之輩，在民主時代的機會不少。而三者一出手，又不難看出還是有高下。同樣可惜的是，至少從一九九六以來，台灣的主流民意歸趨越來越明朗，他們的絕頂聰明卻未見及此，走上一條背離多數頭家所欲的路線。民主是數人頭的遊戲，拒絕與多數人站在一起，一味咒罵主流民意的衝浪手，甚至對之「心中恨意永生難忘」，豈不是自甘扮演民主江湖裡面的東方求敗？

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