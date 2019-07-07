自由開講》不負責任的男人代表柯文哲？

◎林仲珊

大家可能都見過或聽過，在感情裡面不願負責的男人，坊間都稱作渣男，他們的通常有一嘴花言巧語，愛好面子勝過身旁伴侶，出包被抓就牽拖諉過。好巧不巧，現在的台北城裡貌似也有這麼一位，他平時滿口天花亂墜賣弄「柯學語言」，不時把功勞往自己身上攬，但出包了就馬上把責任往下屬推，標榜白色力量但實則白目且毫無核心價值，年約59歲又稱阿北，本名柯文哲。

為什麼柯文哲可能會是59歲的台北渣男？這不是說柯文哲在私生活不忠，而是指柯文哲在政治上的「不負責任」，讓市民彷彿撞見政治上的渣男。柯文哲在政治上不負責任已經不是第一次，最近一次的出包，就是柯文哲到中國參加雙城論壇，和國台辦主任劉結一會面的直播事件。

原本柯市府對外稱將「創下先例」直播柯文哲和劉結一會談，未料卻在會談過程中，直播幕僚頻遭中方人員打斷。（台北市政府提供）

原本柯市府對外稱將「創下先例」直播柯文哲和劉結一會談，未料卻在會談過程中，直播幕僚頻遭中方人員打斷。事後柯文哲對媒體說，是「我們小朋友弄錯了」，即把責任往下屬推；不過，當晚直播的幕僚「小牛」柯昱安，卻發臉書聲明，「這麼慎重的場合，任何事情當然不可能笨到由我自己做主，謝謝大家關心」，明顯直播是由柯市府高層點頭同意，柯文哲更不可能毫不知情。

台北市政府副發言人柯昱安在臉書PO文。（圖翻攝自臉書）

除了小牛無故受冤，連柯陣營的知名幕僚「學姊」黃瀞瑩也曾遭柯文哲無情切割。身為台北市政府副發言人的「學姊」黃瀞瑩，上政論節目談「統獨問題」時，曾語出驚人表示「統獨就是一個假議題」，而遭網友馬翻。在「假議題」事件爆發後，柯文哲旋即切割說「她還不到30歲，妳怎麼期待一個年輕人在很短時間內去講一大堆？」。

從學姊黃瀞瑩到小牛柯昱安，這些年輕的優秀幕僚紛紛替柯文哲賣命，柯文哲應當給予支持跟鼓勵。不過我們卻看到，柯文哲屢屢於團隊爆發政治危機的時刻，就輕易將他們倆切除，不是稱他們「不到30歲」就是責怪「小朋友弄錯」，責任全然由下屬承擔，自己儼然置身事外看好戲的大人模樣。如果柯文哲不是不負責任，那什麼才是不負責任？說到底，如果要說在政治上，柯文哲是一個59歲的台北渣男，好像並不那麼冤枉。又一個出包頻切割的人，如果當上總統，那麼屆時又要由誰來替台灣承擔？

（研究生）

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