自由開講》討厭選票的柯文哲還想進軍國會？

◎林益豪

日前媒體公布六都施政滿意度民調，台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，各以兩項倒數第一，兩項倒數第二，並列為六都最後一名。柯文哲面對這項議題時，回應從「比韓國瑜差不簡單」，一路到「中國官員素質比台灣好」、「太多時間被選票控制」。諷刺的是，這種主張的柯文哲，竟然丟下台北市政不管，請假全台輔選民眾黨，要來「爭取選票」。

柯文哲擔任台北市長以來，為了在藍綠兩大板塊中取得一席之地，高舉市政治理、淡化主權議題，成為主要戰略軸線。原則上這是合理的選擇，但必須要有實際的政績，才能讓這個路線確實拓展出足夠的支持基礎與空間。

可惜的是，標舉新政治的柯文哲，遲遲無法解決大巨蛋案、雙子星案也暴露出「有事推中央」的政客陋習；更要命的，是自豪的還債成績，主因之一是是來自於台北市重大工程的減少，使得支出減少所致。相較於陳水扁、馬英九時期的市府財政，柯文哲顯然政績並沒有特別出色。

另一方面，柯文哲不只主打「厭藍厭綠」，更強調「厭惡政黨鬥爭」，凸顯自己孤鳥的政壇清流形象；然而台灣民眾黨的成立，完全是自我摧毀長期營造的清流形象，近期表示「台灣民眾黨是包袱」的發言，也讓外界駭然。創黨人說自己創的黨是包袱，豈不代表創黨人政治判斷零分？

柯文哲不只主打「厭藍厭綠」，更強調「厭惡政黨鬥爭」，凸顯自己孤鳥的政壇清流形象；然而台灣民眾黨的成立，完全是自我摧毀長期營造的清流形象！（資料照）

更重要的是，柯文哲憑藉民主制度，入住台北市府，成為政壇一方之霸，卻多次表達出對於威權體制的欽羨，「中國官員素質比台灣好」、「太多時間被選票控制」，不過是眾多例證中的一二。一來，中國政府官員貪污腐敗玩弄民女的情事曾出不窮；二來，如果沒有選票，柯文哲也無從踏入政壇。

最諷刺的，當然是覺得太多時間被選票控制的柯文哲，竟然要請假幫黨籍候選人輔選，丟下台北市政不管。「台北經驗、國家治理」，這個民眾黨主打的競選方向，又再一次的被自家黨主席給摧毀。

（大學生）

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