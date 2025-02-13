名家分享～◎苗栗國罷免立委連線》台灣有難 反抗就是愛～承蒙李喬老師

不捨的是李喬老師現年已邁入90歲，仍選擇為台灣大地一戰，儘管這就如他畢生的信仰，憤怒的是，憤怒是藍白兩黨可以怎樣蠻橫與粗鄙，國會亂政地方施壓，需使其堅定反抗意志要為家鄉而戰。

◎苗栗國罷免立委連線

反抗就是愛 - 承蒙李喬老師擔任苗二選區罷免案領銜人。

https://www.ftnn.com.tw/news/387480

這周一，全國罷團迎來第二波送件，但同日上午，苗栗罷免團隊的夥伴也收到原第二選區領銜人因受極大壓力不得不推辭的消息，也因此，下午僅能由一選區領銜人代表現身聲援各地罷免團隊，儘管此狀況無疑對團隊而言，形成莫大壓力，就怕辜負每份連署公民朋友的期盼，而在最困難的時候，我們收到了李喬老師願意擔任苗栗第二選區領銜人的訊息，那是十足的鼓舞，卻也讓我們感到不捨與憤怒。

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李喬寫到反抗就是愛：臺灣正有難，為了愛臺灣，所做出的反抗就是愛。（取自貼文）

不捨的是李喬老師現年已邁入90歲，仍選擇為台灣大地一戰，儘管這就如他畢生的信仰，憤怒的是，憤怒是藍白兩黨可以怎樣蠻橫與粗鄙，國會亂政地方施壓，需使其堅定反抗意志要為家鄉而戰。

「反抗就是愛：臺灣正有難，為了愛臺灣，所做出的反抗就是愛，我們正在展現人民對臺灣的愛。不要害怕展現愛，不要害怕反抗！對不適任的立委，罷！」－李喬

李喬老師從未停下對台灣土地的關懷，不僅是台灣文學巨擘，也是令人敬佩的行動者與社會倡議者，我們抱以絕對的感謝，必將與李喬老師共同堅持著「反抗就是愛」的精神，在守護台灣民主關鍵時刻，將苗栗寫上歷史一頁，以更加積極的行動，邀請更多苗栗人民的加入，用每一筆刻畫下對這塊土地與國家的愛，尋回公義，情歸大地。

https://hakkanews.tw/....../li-chiao-hakka-taiwan-is....../

李喬老師贈送大家一本《文化心燈──李喬文化評論選粹》（春暉：2016），在談話中，莊萬壽教授要大家打開第231頁，看一段李老師的文字。那是發表於1995年10月19日《自立晚報》的文章〈心情故事〉，是第一次飛彈危機後寫的，李喬很不滿當時民間和政府的「淡定」，他寫道：

「……如果台灣亂了，我就把殘生投入戰亂之中！經歷二世代的我，其實活得很夠了，何況已經完成此生對台灣的債務──寫出二二八！我心裡早已作決定：如不幸外敵內奸來奪取台灣，我決心在其事況中完成最後創作──以血寫下一部大小說。於是在此宣告，並通知同志：在對抗敵人入侵的戰鬥中，要堅持以下五原則：

一、保衛台灣、對抗敵人這件事，不要找任何理論來支持。

二、不要期待敵人講理。

三、不要預測有多少同胞會跟隨而來，祇要自己鍛鍊面對死亡的決心。

四、不要進入敵人的軌道中戰鬥或遊戲，一切照自己的意志行動。

五、不要評估敵我力量強弱，祇要選擇自己適當死所。

──這就是我的心情故事，我只是向自己表白，並不想尋找同志同行……」

由於李喬年事已高，不適合奔波，其外孫女梁小姐今在中選會前代為轉達聲明。（記者李文馨攝）







他說：「我是滿懷感恩，感恩天地父母，感恩臺灣的生態萬有，感恩臺灣歷史的父祖、烈士仁人，凡此共同形塑這樣的一個：臺灣人子弟李喬。有生之年，我不再尋覓，我祇要步步行動就是，直到呼吸止息，回歸臺灣大地，與大地合一，以另形態臨現人間。我的餘生，將以這種姿態前行。」



本文經授權轉載自苗栗國罷免立委連線臉書





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