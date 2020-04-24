自由開講》原來台北市府是民眾黨黨部？

原來台北市府是民眾黨黨部？圖為柯文哲市長。（資料照）

◎柯嘉斯



民進黨籍台北市議員簡舒培在臉書上PO出「民眾黨員步步高升表格 」，上面有包含黃瀞瑩、林珍羽、陳思宇、觀傳局長劉奕霆、 公園處秘書李旻蔚（新北市議員李余典女兒）等人的職稱及薪水， 包含黃瀞瑩、劉奕霆等人都是從4萬6、4萬7調升，但林珍羽、 陳思宇一進去就是薪水5萬4的8職等。

吳音寧任職北農總經理前，參與社運多年，成立社會企業「溪州尚水農產股份有限公司」，幫忙當地農民友善耕作及產銷。她的資歷和實際貢獻，值得北農總經理這個位置，而薪水則是制度規定的，與個人無關。（資料照）



2000年之前的國民黨執政時期，黨政合一，國家和黨是一體的， 黨庫、國庫相通，整個國家就猶如國民黨的私產，國民黨可任意掠奪 ，毫無法治精神。但在台灣完成政黨輪替，正式進入民主化與法治化 後，台灣終成一個黨政分離的民主國家，不但總統不一定能夠完全掌 握黨的運作機制與方向，執政黨主席更不可能對政府頤指氣使。



通常政黨培養從政新血，除了選舉時「以戰養兵」，再來就是讓有志 投身政治的青年進入政黨體系或是民代系統，讓這些政治圈的新血透 過選戰、或是擔任「黨公職」的助理，一窺政治圈的運作模式。



為何在多數的情況，政黨不會讓新血立即進入中央或地方的行政機關 ？除了「執行政策」需要有較多專業的能力外， 最大的原因就是因為黨政並不合一，不應該拿國家的資源培養特定政 黨的實習生。



柯市長過去似乎認同這樣的理念，因為柯市長和柯粉在選戰中最喜歡 拿出來操作的一個議題，就是前北農總經理吳音寧的250萬年薪。



因為挺柯勢力操作成功，順利在2018的縣市長選舉中帶起一波反 民進黨的熱潮，也讓韓國瑜順利當選高雄市長， 柯市長也因此得以小勝國民黨，成功連任台北市長。



但是吳音寧根本不是挺柯勢力所說的尸位素餐，坐領高薪。吳音寧任 職北農總經理前，參與社運多年，成立社會企業「溪州尚水農產股份 有限公司」，幫忙當地農民友善耕作及產銷。她的資歷和實際貢獻， 值得北農總經理這個位置，而薪水則是制度規定的，與個人無關。

更離譜的是林珍羽任職台北市府的原民會，問題是，林珍羽完全無原住民事務相關經歷和為原住民權益發言的紀錄。（資料照）



但是筆者想問柯市長：對簡舒培議員所指出的這些人事，你任命的依 據是什麼？



李旻蔚、黃瀞瑩、林珍羽除了支持柯市長，是忠誠柯粉外，她們進入 台北市府工作的資歷和實力是甚麼？好幾位幕僚不但沒有任何政治經 驗，而且很多言行根本就是離譜至極，其中最誇張的就是林珍羽。林 珍羽不但在臉書留言稱，「自己網路預購2次口罩都沒抽到，下班後 藥局也關門，只好乖乖回家蒸口罩。」問題是，當時口罩預購未達上 限，不用抽籤，都買得到，所以林珍羽的這些言論根本就是在造謠。



更離譜的是林珍羽任職台北市府的原民會，問題是，林珍羽完全無原 住民事務相關經歷和為原住民權益發言的紀錄。面對北市議員的質疑 ，北市秘書長薛春明卻回說，林本身「有努力在學習原住民語言， 且也有美術專長。」根本不知所云。

台北市議員簡舒培在臉書上PO出「民眾黨員步步高升表格」。（取自簡舒培臉書）



細心觀察者都知道，柯市長根本就是把北市府當民眾黨黨部，當成「 民眾黨的政二代進修班」，柯市長實際上已把黨部運作搬到市府，把 台北市各局處當「塑膠」，罔顧各局處的權責，難怪日前媒體公布的 六都首長防疫滿意度調查，柯文哲以47.3%滿意度在六都排名倒 數第二，僅勝過墊底的高雄市長韓國瑜37.1%， 民眾黨的民調也以13.1%墊底。



柯文哲身為台北市長，不是只在選舉時「攻下一座城池，而是要在市 民的心裡種下一顆希望的種子」，台北市長不是柯文哲的一顆棋子， 應該用來照顧台北市民的感受與權益，這才算是盡了市長的義務、尊 重台北市民的權利，不要只是政治算計。

（前智庫研究員、政治工作者）

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