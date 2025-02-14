自由廣場》美艦三天穿越台海 北京反應為何不同

◎ 揭仲

美軍驅逐艦「強生號」（USS Ralph Johnson）與海軍勘測船「鮑迪奇號」（USNS Bowditch）於十日至十二日通過台灣海峽，這是川普重返白宮後，首度有美國軍艦穿越台海，引起關注；這個消息是共軍東部戰區於十二日凌晨，主動昭告天下並發表強硬聲明，不同於以往等美軍發布新聞後再譴責的模式。

美國軍艦穿越台海幾乎已成例行公事，北京這次為何採不同方式表達不滿？研判是因美艦這次穿越行動不同於以往，透露出不尋常訊號，更直接挑戰中共對於台海的主張，北京遂採取比以往更強硬的姿態。

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首先，美國海軍勘測船「鮑迪奇號」穿越台灣海峽竟花了將近三天時間，這顯示該艦應非只是單純路過，而是在中共軍艦監控它的眼皮底下，進行了海道探勘和調查。更重要的是「鮑迪奇號」的舉動宛如向國際傳達，美國海軍已開始對台灣海峽展開「戰場經營」，形同暗示萬一台海發生軍事衝突，美國海軍已有介入的準備。北京因而這次主動先提出警告與譴責。

其次，北京近年對台灣海峽的「法律戰」，主要論述之一，是主張台灣海峽絕大部分是其專屬經濟區。《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》第九條列出「任何國際組織、外國的組織或者個人在中華人民共和國的專屬經濟區和大陸架進行海洋科學研究，必須經中華人民共和國主管機關批准」；第十一條表示「任何國家在遵守國際法和中華人民共和國的法律、法規的前提下，在中華人民共和國的專屬經濟區享有航行、飛越的自由」。

「鮑迪奇號」的動作不但牴觸第九條，自然也不符合第十一條的「航行自由」；換言之，「鮑迪奇號」這三天在台灣海峽的探勘作業，形同美國海軍以實際行動，挑戰中共對台灣海峽的「法律戰」，北京不甘等閒視之。

從二月以來，於短短十一天內，中共已在台灣周邊進行兩次機艦聯合戰備警巡及一次元宵節軍事演習，在共軍頻繁進行演練之際，這兩艘美國軍艦堂而皇之穿越台灣海峽，甚至直接在演習期間展示美國的軍事存在，北京如何不跳腳。

（作者是政大國際事務學院美國研究中心研究員）

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