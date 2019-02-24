自由開講》柯文哲去以色列也辦不到的事情

翔昇

台北市長柯文哲準備啟程參加以色列的全球會議，事實上此次以色列行程並非訪問以色列，實為參加國際活動，順道拜訪而已。主要目的仍是為柯文哲參選總統做暖身，尤其是為了彌補自己在國防知識上的弱點。但我們要正告柯文哲市長，國防靠的是不向敵人屈服的決心，而非耍嘴皮。

柯市長近日頻上節目接受專訪，炮打我國軍事國防，更酸民進黨想台獨卻不支持徵兵。首先，柯市長根本不願意瞭解現代軍事戰爭的型態，現在打仗早已非冷兵器時代，不是人海戰術就必定能夠取勝。更何況役期長短，是當年馬政府的政治考量，而非真正為了我國軍事戰力考量，問題點應該出在這，而這又與台獨何關？若從全民皆兵的國防理念來看，所有男性仍要服4個月兵役，哪有台獨沒徵兵的問題。



柯市長近日頻上節目接受專訪，炮打我國軍事國防，更酸民進黨想台獨卻不支持徵兵。（資料照）

再者，以色列是女性都要當兵，敢言的柯市長，連同婚都不敢表態，敢不敢講女性也要當兵？以色列其實女性徵兵有其國家宗教考量，主要是因為猶太教偏向母系社會，這又和台灣國情並不全然一致，但若站在性別平等角度觀念，女性當兵絕對可做為選項，不知道柯市長是不是敢先為這議題做論述呢？

此外，以色列的國防軍事實力，一來靠著美國予以援助，但最重要的在於以色列退敵決心很強。柯市長動不動講不要和中國大小聲的，請問這樣對國家士氣有何幫助？敢不敢面對中國欺侮時正面對撞回去？台灣現在又是個共諜林立的國家，沒有解決共諜問題，只會說不要和中國嗆聲或是國軍能撐幾天這類自取其辱的話，請問這對台灣有何幫助？

另外建議柯市長應該多了解以色列的歷史。以色列國家領袖對於國防知識的了解程度之深，對情報工作的重視，絕不會是那種會和敵國密會，甚至配合敵國演出的角色。例如以色列現任總理班傑明·納坦尼雅胡的哥哥，曾參與恩德培行動（Operation Entebbe），營救被綁架的以色列國民，成為該次特種作戰行動唯一陣亡的軍人。這些歷史背景應該要了解，尤其要了解以色列國家領袖對於保護自己國民的決心。前陣子李明哲遭中國綁架關押至今，我們未見柯市長半句聲援，實在讓人遺憾。

柯市長此次前往以色列，或多或少是為了自己往後發言增加一些高度。但這其實對於國家領導幫助有限，李登輝總統之所以處理國防軍事非常專業，在於他博覽群書，對軍事將領虛心請教。絕非去某一地或聽某一人片面所言就大夸其詞。柯市長若要參選總統，還有很多功課要做，這與參不參訪以色列無關，這只要在台灣便能辦到。尤其是若要學以色列，先拒絕到上海辦雙城論壇吧！哪有到敵國交心的道理！

（政治觀察者）



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