自由開講》柯文哲實在很孬種

◎郭靜

台北市長柯文哲日前受邀至台中演講，針對兩岸關係再度發表自己的看法，他說政府現在最大的問題就是「喊台獨卻取消徵兵制」，而民進黨台北市議員梁文傑雖然認同柯文哲的論點卻也在臉書發文反問，台灣確實沒資格搞全募兵，「問題是，想選總統的柯文哲敢主張恢復徵兵嗎」？



的確是一針見血之論，柯文哲應搞清楚是誰帶頭反對徵兵制，而非只會說風涼話。當初若非國民黨為了選票考量，如今可能取消徵兵制嗎？

柯文哲應搞清楚是誰帶頭反對徵兵制，而非只會說風涼話。當初若非國民黨為了選票考量，如今可能取消徵兵制嗎？（中央社）



在演講中，柯文哲居然指出，過去60年有2個人敢跟美國嗆聲，一位是海珊，後來死了，另一位是金正恩，現在還活著，而他擁有氫彈、原子彈和洲際飛彈，這就代表實力最重要。柯文哲表示，只要把人民福祉當成最重要思考，兩岸關係就很清楚，不要太過意識形態，該怎麼辦就怎麼辦，政治、經濟與國防實力不夠，就沒辦法談判。



奇怪，為何不說有誰敢向中國嗆聲？畢竟對台灣有威脅的是中國，不是美國，可見他是非不分，這樣的人到底是要選台灣總統或特首？把人民福祉當成最重要思考，不就是要增強國防嗎？意識形態是指統一或獨立？沒有主權獨立的觀念，如何強化國防？



根據美國國防部所說，傳統戰爭台灣至少要撐2天，美國才有辦法到，但現在台灣有辦法撐2天嗎？柯文哲相當質疑，他認為台灣現在最大的問題就是不夠務實，「喊台獨卻取消徵兵制？這是在幹嘛？兵夠不夠？美國國防部要求你要撐48小時」。



柯文哲是否長他人志氣，滅自己威風？此種輕蔑語氣是台北市長該有的嗎？幾時看你主張我們應效法以色列，實施全民皆兵制？這種「卡紹」（無能之輩）有資格當台灣的總統嗎？



梁文傑表示，他主張台獨，一向反對全募兵制，甚至指出不管獨不獨，台灣都要維持強大的國防，全募兵根本不行，舉新加坡為例，明明兩國在兵力比率及國防經費上都差不多，可是新加坡是義務役，沒有募不到兵的問題，加上有三分之二的經費來做軍事投資，但台灣卻把經費花在人事費用上，在購買和研發軍備的預算少得可憐。



沒有錯，台灣卻把經費花在人事費用上，在購買和研發軍備的預算少得可憐，尤其是一堆混帳退將與反年改人士，吃裡扒外，每月還能領那麼錢，令人心服嗎？



總之，柯文哲實在很孬種，可有資格當未來的台灣總統嗎？



（教師）

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