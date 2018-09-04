自由開講》柯文哲為何處處幫中共代言？

◎廖天丁

民間發起2020東京奧運台灣正名公投案，日前向中選會遞交52萬餘份公投連署書。

市長柯文哲赴市議會總質詢，被問到東奧正名有新進展，柯文哲表示，其實都是被標籤化，當然民間發動他就表達尊重；他又提到，大陸方面一定會有反制手法，且大陸對台灣會打壓越來越強，最差就是台灣不能參加東京奧運。

東奧正名連署破52萬，柯文哲：大陸打壓會越來越強。（資料照）

為何身為台北市長，會處處為中共講話？難怪被人懷疑是中共「代言人」，與藍營人士與媒體同一個調調。台灣人有這麼不要臉嗎？出身深藍家庭的楊偉中，也曾說自己厭惡藍綠對立，他要超脫藍綠，可是他認為既然生長在這塊土地，就要飲水思源，認同台灣，為何身為老台灣人家庭的柯文哲，卻處處幫中共代言，打壓台灣？不知年輕人為何普遍會支持這種「背骨」的台灣人？

身為台灣首都市長，理應響應紀政的東澳正名，哪管中國怎麼打壓。還有，為何不用「中國」，卻用「大陸」指稱對岸？這不是贊同藍營與對岸的一中政策嗎？「大陸」又是哪一個大陸？是亞洲大陸、歐洲大陸、美洲大陸或非洲大陸？是否幫中共恐嚇台灣人？你管他們是否如何對付台灣？我們沒有自己的主見嗎？如果處處顧慮對方的想法而自我設限，與奴隸有何兩樣？國民黨人是笨蛋，為何柯文哲也是如此？

國民黨的兩蔣，以前老是想侵略人家，統一人家，且數次付諸武力行動，從來就沒有顧慮到台灣民眾的安危，反之，台灣人李、陳、蔡當總統，只想與鄰為善，處處低調，不想與對方爭「一中神主牌」，藍營人士卻說是「挑釁」，柯文哲似乎也認同，到底有沒有搞錯啊？看不懂年輕人為何普遍支持這種人！一位只會在壓力下屈服的人，與只會吃與睡的豬仔有何兩樣？去年柯文哲曾訪問波蘭，可曾學習到波蘭前總統華勒沙的反抗精神？

柯文哲自視IQ很高、很會讀書與考試，卻欠缺道德勇氣。他不知父祖輩身為台灣人的悲哀，被中國黨所迫害，還肯定獨裁者，令其母校蒙羞。柯文哲應效法陳文成與蔡同榮等真心愛台灣的人，為台灣人爭取尊嚴，特別是為運動員爭取榮譽，北韓金正恩都可以，為何柯文哲不能？

相較於投機取巧、不愛台灣的柯文哲，姚文智才是忠厚實在又深愛台灣的人。為何台北人不給姚文智機會呢？畢竟姚文智在從政路上，始終堅持台灣主體價值，不搖搖擺擺，更不會幫對我們不友善的「鄰居」處處設想。



（教師）



《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com