自由開講》兩岸一家親？還是分家好！

◎楊英佑

兩岸一家親？兩岸既使被送作堆勉強算兄弟，也還是維持「兄弟分家」好。

台灣近日又被柯文哲的「兩岸一家親」攪亂了一池春水，據報導，柯文哲說他自己也在想其他更創新更能被大家接受的口號，只是至今還沒想出來，加油！

2018台北上海城市論壇晚宴19日晚間在圓山飯店舉行，台北市長柯文哲（右）、中國上海市副市長周波（左）一同出席，兩人致贈完禮物後向全場貴賓舉杯致意。（資料照）

首先，彼岸統治者連對自己的人民都一點不親，還可能誠心來親此岸的人民嗎？「兩岸一家親」喊喊可以，若當真，是自己笨，柯文哲總算有點開竅了，恭喜！

再者，此岸的人民早已過著民主可以自由選總統又可以自由吃夜市的日子，幹嘛吃飽夜市撐著沒事甘心去被法西斯兼共產專權的帝制習始皇統治呢？找死？

尤其，如果共產中國開始與自由台灣談判，在其過程中，必然引起中國人民對自由民主社會的瞭解與嚮往，進而更加速共產政府的垮台，相信共產中國政府當局對此也早有警覺，其所謂堅持「和平統一」只是騙騙自己中國人民的幌子，不能玩真的，上回蔡英文不是提出很樂意見見習近平嗎？對方不是連吭聲回應都不敢嗎？怕吵不過蔡英文？是啦！

因此，上策是「人不惹我我不惹人」，「兩岸一家親」喊喊可以，就算是被送作堆勉強算兄弟，也還是維持「兄弟分家」來的好，正確！

總之，「兩岸一家親」實為「兩岸伊家侵」，還是分家好，聰明！

分家好！分家好！還是分家好！

（台美中三國情勢觀察員）

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