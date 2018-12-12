自由開講》吳寶春何苦為了九二共識放棄七十億人？

◎柯嘉斯

日前，台灣知名麵包師傅吳寶春發表聲明，表示「自己堅定支持兩岸一家親、以身為中國人為傲、支持九二共識」。

那個曾經在2016年表示，自己不會只把眼睛放在十三億中國人，而要放眼七十億世界市場的吳寶春已經模糊，甘為中國民族主義賣命的新吳寶村春粉墨登場。

吳寶春日前發表聲明，表示「自己堅定支持兩岸一家親、以身為中國人為傲、支持九二共識」。（資料照）

我們已經快要想不起來，上一次為了進入中國市場，必須掏心掏肺，必須卑躬屈膝，必須按照中國人公式讀稿的台灣人是哪位了。台灣人還在政治歸政治，九二共識不涉政治，惠台措施就是「惠台」的時候，政治早就登堂入室。

這次地方大選之後，國民黨閉口不談九二共識，共產黨小心翼翼不大張旗鼓，最終選後一掀鍋，裡面賣的全是九二共識。所有的拼經濟解藥，就是跪求中國支持，不管陸客、炒房投資客通通來。政治絞繩不用中共來套，從當選第一晚老早就自己套在脖子上。

我們看到，過去以愛台灣鄉土形象，甚至有台灣導演將其故事翻拍電影，台灣人上下一心呵護的台灣品牌，忽然就這麼崩塌。高雄市韓國瑜市長當選人，在這個最敏感的政治時刻，第一時間跳出來說要和吳寶春一同開記者會。

顯然的，熱愛九二共識的韓國瑜已經和吳寶春串上連結，自此黃袍加身，吳寶村就是九二共識代理人，也會是為了中國指定的團客必去之店。

因一席「中國台灣」、「身為中國人是驕傲」聲明，引發各界撻伐的麵包大師吳寶春，昨天由準高雄市長韓國瑜陪同出面說明，吳寶春強調自己只是單純麵包師，專業就是做麵包，吳寶春還是吳寶春。（資料照）

但是吳寶春先生應該了解的是，中國大城市，尤其是您想去設點的上海，根本不缺麵包店。不但賣的比台灣貴，口感亦不差，店面密集程度，難道有可能超越八十五度C嗎？

再說中美貿易戰不止，華為企業主才被逮捕，此時此刻貼上中國，吳寶春真的為了十三億人放棄七十億市場嗎？再說，中國是一個講實力的地方。麵包做得好，誰在乎你的想法，只要賣的好就好，扯什麼九二共識呢？

惠台建設也不會憑空而來，政治承諾會推陳出新，在中國因為你是台灣人，就得永遠必須表態，屆時世界冠軍麵包，也會變成政治麵包。而這真的就是您要的嗎？

不管怎麼說，要求亂表態的加害人是中國，是中共政權，這點還是要把帳記清楚。但是選舉過後，看到多到不行的政治表態，似乎大家也麻痺了！然而大家要知道，親中之戰才正要開始，台灣一定還有下個「吳寶春」。各行各業政府都應該要更加努力，幫企業解決問題，不要讓不定時更新的「吳寶春們」，吞噬台灣人對自己國家主權的信心。

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