自由開講》親中仇日的專挖台灣牆腳的中國國民黨是台灣的大災難？！

◎朱孟庠

上月至雲林麥寮與養豬協會副理事長康富戶聊：「養豬戶們恐懼，非洲豬瘟很可怕，現在的各種處治都無法防範，連高溫也殺不死。如果台灣淪陷，不只是豬農，牽連上下游產業都完蛋。20年前的口蹄疫許多豬農一夕破產……接連出更多社會問題。」

中國豬瘟災情已蔓延至全中國，眼看疫情將跨海來台，還是有人從中國攜帶肉品闖關。豬隻示意圖。（法新社）

中國豬瘟災情已蔓延至全中國，眼看疫情將跨海來台，還是有人從中國攜帶肉品闖關，而郵寄肉品更是防不慎防，這樣嚴重的瘟災政府應展現鐵腕，如政府可考慮對中國發出旅遊警告、禁止郵購疫區肉品等，結果才只是發個防疫簡訊，國民黨立委王育敏等立刻跳腳，說這是在搞狼來了效應。關係著台灣人的食安與國安，藍委還可以搞親中仇日？上月日本核災區食品，明明是全世界已認定安全的食品，國民黨大動作浪費公帑地推出禁核食假議題公投，而今在92共識、兩岸一家親下竟無視於真正危害甚鉅的非洲豬瘟？

此次地方選舉中及十項公投案，中國最關心的就是「核災區食品的開放」以及「東奧正名」，看似單純的公共政策議題卻隱藏著台灣對外關係，產生變化的解讀空間。禁止核區食品進口牽連台日關係，讓台灣可能無緣進入跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；而東奧公投案若通過，讓台灣殺出一個破口，很有可能改變台海現狀。國民黨的立場很清楚，就是一中原則，就是拉中國對抗美、日、台同盟。由於公投結果可能令相關外國政府必須嚴肅解讀台灣民眾（或中央執政當局）的「本意」，以此作為是否調整對台政策的基礎。遺憾的是逃難來台灣的中國國民黨從不感恩，仍以欺騙手段遂行其以一黨之私，出賣台灣，想讓台灣徹底鎖進中國霸權架構中。

日本核食，國民黨大動作發動公投禁止！中國豬瘟，政府只是發個防疫簡訊，國民黨立刻跳腳！連台灣的食安，國民黨都可以搞親中仇日？！（圖片來源：打馬悍將粉絲團臉書）

國民黨本質與共產黨一樣，黨的利益高於國家的利益，個人的利益又高於黨的利益。永不肯在台灣生根的國民黨發展了一套仇日媚中的歷史邏輯，挑撥族群和諧，罔顧國家利益。在這套歷史邏輯下台灣成了全世界唯一圍堵日本核區食品的笑料，東奧正名公投更煽惑群眾動員蓋不同意，反讓中國台北名正言順，台灣繼續困死在中國架構中。

為何選後不少台灣人都患了憂鬱症？挾外敵勢力奪回地方政權後的國民黨氣焰囂張，想選總統的羅智強說：未來要造海底隧道、開啟服貿協定、建兩岸高鐵等；再看朱立倫，當西方先進大國以謹慎且防備的態度因應中國華為的滲透，新北市政府大方接受華為公司的贊助。朱立倫竟說：「不要逢中必反」讓華為的商標與吉祥物，都堂而皇之地出現在市府大樓。美國之音警告：華為是藏在台灣的特洛伊木馬，朱立倫是裝傻？還是向中國表態？

朱立倫竟說：「不要逢中必反」讓華為的商標與吉祥物，都堂而皇之地出現在市府大樓。美國之音警告：華為是藏在台灣的特洛伊木馬，朱立倫是裝傻？還是向中國表態？。（美聯社）

而韓國瑜的政治零分經濟一百更是個大騙局，沒有政治正確、政治一百分，中共不會給你半點經濟利益。中共政權向來是吸血蟲，過去台灣在錢進中國下，多少台商遭坑殺而傾家蕩產，國民黨大人們當然知道，卻仍然樂於做中國的馬前卒、傳聲筒，鼓動92共識西進中國。馬前主席、馬前總統甚至提出新三不，不排除統一。

國共聯手制台，阻礙台灣國家正常化。挖台灣牆腳是中國國民黨專長，沒有一絲一毫的台灣心、台灣情，。國民黨想選總統的頭人，各個都是這等特首心態，這樣的黨、這樣的人能守護台灣？

魚只注視著眼前的餌，沒看到將來的大災難，豬只在乎飼料，不知精神為何物……中國正在溫水煮青蛙，而全世界都知道台灣就是青蛙，只有國民黨人及受其煽惑下的藍丁不知道。台灣人啊！難道還搞不清楚國民黨的存在就是台灣最大的災難！ 人民在乎飼料、在乎餌，但政府不能。 未徹底做好正義轉型的台灣，國民黨本質沒變，一黨之私，貽害台灣，與中國總是口徑一致的奴才心態，中國國民黨領導人別說擔當國家總統之大任，根本連參選都不夠格，因為他們的心態只想當中國特首，不想守護台灣。

而韓國瑜的政治零分經濟一百更是個大騙局，沒有政治正確、政治一百分，中共不會給你半點經濟利益。（資料照）

（李登輝基金會前副秘書長）

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