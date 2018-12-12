自由開講》吳寶春不要為了彩劵而丟了扁擔？！

◎展昭

世界冠軍麵包師吳寶春表態支持「九二共識」，蔡總統指是政治壓迫。新北市長朱立倫表示「台灣人自己先不要預設立場打壓自己的同胞，比較重要」。韓國瑜也聲援吳寶春，要所有台灣同胞讓台灣好產品不論在大陸還有世界市場，都能受到支持。

世上怎麼會有如此笨蛋的政治人士？人家在打壓代表台灣之光的吳寶春，你們卻支持他們打壓台灣，責備台灣人「打壓」自己的同胞？誰才真正打壓他？沒有因，哪有果？如同當年，沒有陳儀等國府官員的貪汙腐敗，民眾怎麼會暴動？若沒有許多台灣人的犧牲，台灣哪來自由與民主？

世上怎麼會有如此笨蛋的政治人士（韓國瑜）？人家在打壓代表台灣之光的吳寶春，你們卻支持他們打壓台灣，責備台灣人「打壓」自己的同胞？誰才真正打壓他？（中央社）

吳寶春曾說要讓台灣走向世界，中國市場只是其中一部分，那麼為何不先走向歐洲或東南亞，反而先走向中國？明知中國是政治掛帥，為何先進去？否則誰讓你去做生意？85度C不是明證嗎？書讀不多沒關係，起碼要有一點國家觀念與做人骨氣。

反觀台灣知名餐飲業者鼎泰豐，今年 12月初在倫敦展店，鮮美多汁的小籠包立即擄獲口味刁鑽的倫敦人。據彭博資訊報導，尖峰時刻甚至要排隊四、五個小時方可入座，人氣無法擋。吳寶春如果認為自己麵包是最好的，為何不先進入英國或其他歐洲國家？

吳寶春當初以台灣名義參與世界麵包大賽，獲得冠軍，國人深感以為榮，所以即使價格比人家貴一倍，人家也願意捧場。如今為了多賺一些錢，連國格與人格也可以不要嗎？此與古時的「嗟來食」有何不同？這些國民黨人士的心態又如何？

吳寶春當初以台灣名義參與世界麵包大賽，獲得冠軍，國人深感以為榮，所以即使價格比人家貴一倍，人家也願意捧場。如今為了多賺一些錢，連國格與人格也可以不要嗎？（中央社）

總之，吳寶春不要為了不知是否能中大獎的彩劵，而丟了賴以維生的扁擔。

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