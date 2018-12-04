胡，怎麼說》九二共識出的去，一個中國進的來...

高雄市準市長韓國瑜的主政見「貨出的去，人進的來」，靠什麼兌現呢？他靠的是接受「九二共識」，他沒說的其實就是「九二共識出的去，一個中國進的來」...，下面呢？下面就沒有了！國家主權沒了，民主自由沒了，還會剩下什麼？

高雄市準市長韓國瑜的主政見「貨出的去，人進的來」，靠什麼兌現呢？（資料照）

九合一選後，韓國瑜勝選後立即向中國表態，接受九二共識，還稱獲高雄選民授權。高雄人才忙著google狂搜「九二共識」是什麼碗糕？他們投票給韓國堬當市長，並沒有授權他接受什麼九二共識呀？

但是，一票既投出，就像韋小寶說的，死馬難追，韓國瑜當選市長是事實，他接受並搞九二共識連線是事實，一個中國將如影隨行進入台灣也恐將成事實....。

那麼，就算亡羊補牢，補習一下九二共識也好，從台灣與中國的政治、歷史、現實來看，對所謂九二共識的認知大略有下列4種:

1，九二共識就是一個中國。

一個中國就是中華人民共和國。中共的講法內、外有別，有時講的強硬清楚，宣稱台灣是中國的一部分、中華人民共和國代表中國，有時把一中三段論省略一部分，但無論怎麼提，一個中國都沒有任何變動，近年的提法就是「體現一個中國原則的九二共識」。

2，九二共識就是一中各表。

一個中國、兩岸各自表述，意思就是你表你的中華人民共和國、我表我的中華民國，但這從頭到今都是中國國民黨自欺欺人的伎倆，中華人民共和國在台灣明目張膽的表述，中華民國到了大陸就自我閹割了。白賊義這回沒白賊，他公開承認在大陸面前，不能講一中各表。自宮各表，國、共同唱的就是一個中國，一個中國就是中華人民共和國，沒有表不表問題。

3，一邊一國的九二共識。

這是異想天開的解讀、一種很危險的誤解，最近一項調查顯示，這樣錯誤認知的人還不少。一邊一國與九二共識是敵對面、相衝突的東西，卻誤以為是一回事，敵我不分，對九二共識喪失警覺，當一個中國登堂入「市」，中共專制極權統治如影隨行掩至，後悔已來不及了。

4，不知也不管九二識是什麼碗糕。

這種人比例不低，以為民主的天空、台灣的天空，不會塌下來，即使塌下來也不會壓到他，以為他仍會有雞排吃，仍可發大財。

再看韓國瑜接受九二共識後，未來會和中國怎麼搞法？把高雄當做「一國兩制試驗區」、「九二共識模範市」、「一帶一路的中繼站」？圖為中國領導人習近平（路透）

那麼，韓導、該稱韓準市長接受的九二共識是那個？2不存在，3、4不可能，那就是1了，即九二共識就是一個中國，一個中國就是中華人民共和國。高雄選民，你們有授權他這個嗎？

再看韓國瑜接受九二共識後，未來會和中國怎麼搞法？把高雄當做「一國兩制試驗區」、「九二共識模範市」、「一帶一路的中繼站」？以上都有可能，可預見的是，只做不說，不會提出那樣的名稱，只稱拚經濟。

民進黨蔡政府如以國家安全、主權國格、台灣前途等，阻斷中國透過韓帶頭的九二共識連線長驅直入台灣之路，他們就把阻止人民發財、不准拚經濟的罪名，加在蔡政府頭上，甚至集結兩岸既得利益集團、預告將給予及獲取利益者與中央相抗，再喊出「民進黨不倒，經濟不會好」，使出雞排式利誘戰法、配合赤藍網軍操作假假真真的訊息，聯合發動網路戰，逼蔡政府屈服。

看來，民進黨在2020年大選之戰將更凶險，台灣也將面臨險境！

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