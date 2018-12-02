自由開講》國民黨的「經濟方案」還在「九二共識」？！

◎顧貯拳

日前新科高雄市長韓國瑜，提到台灣拼經濟政策，讓高雄發大財的方案就是「九二共識」。一位自詡政治零分經濟一百的高雄市長，真的知道「九二共識」是什麼嗎？知道現在國際情勢如何嗎？懇求國民黨，別讓台灣陷入世界逆流吧！

一位自詡政治零分經濟一百的高雄市長，真的知道「九二共識」是什麼嗎？（資料照）

美國總統川普，自從接任總統以來，對中國刻加繁重關稅，並且嚴格管制中國一切科技產品，禁止美國科技技術移轉美國。眼看中國股市、經濟數字、外貿表現不斷崩跌，川普更表示對中國關稅制裁，讓美國賺入大量稅收，未來絕不收手。

這就是最明顯，再清楚不過的國際格局。

自從美中貿易戰開打以來，我們看到有大量台商回流，美商及外商不斷加碼願意投資台灣。台灣2018年的經濟成長率也在亞洲國家大有進展，各項出口數字都有亮眼表現。

相反的，中國共產黨加強力道控制香港，已使的香港「一國兩制」特殊性幾乎消失。因此，美國已嚴厲警告，準備對香港實施科技技術禁運，並且準備將美國香港關係法當中的「獨立關稅區」地位予以撤銷。這就是只大量依附於中國政治的下場。

自從美中貿易戰開打以來，我們看到有大量台商回流，美商及外商不斷加碼願意投資台灣。（資料照）

韓國瑜口中說的「貨出的去，人的進來」，是指貨能被中國特別政治購買？香港投資客都進來嗎？日前我們就看到有香港房地產大亨來高雄訪問韓國瑜。這讓我們極度擔心，韓國瑜是不是準備藉著他的「九二共識」來實現自己的炒房夢？

再者，國民黨吳敦義主席也說了，「九二共識」就是大家各表，但是不可以去中國面前講。那，這不是佐證自己是在愚弄台灣人民嗎？難道那套馬英九老掉牙的「九二共識」、ECFA拼經濟方式，人民不是早就都用選票證明是失敗的、錯誤的，韓國瑜還要去重溫國民黨悲慘的舊夢嗎？

剛好蔡政府執政這幾年，固然兩岸因為「九二共識」而冷卻。但是，中國觀光客自由行比例不減反增，歐美日韓，及東南亞國家觀光客大幅增加，讓台灣觀光市場越趨健康。台灣的股市更是歷時一年多的一萬點紀錄，這都是不承認九二共識換來的經濟良方，而非「九二共識」的飲鳩止渴。

再者，國民黨吳敦義主席也說了，「九二共識」就是大家各表，但是不可以去中國面前講。（資料照）

套一句台北市長柯文哲的話，「九二共識」就是下跪投降而已。它跟拼經濟無關，跟政治口號、戲弄台灣人民比較切身相關。奉勸韓國瑜準市長，如果真為了高雄市民好，就好好的搞清楚經濟及國際現況，以及思考有意義的解決方案，別再偷懶又賣弄政治了！

（研究生）

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