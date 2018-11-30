自由開講》這次選舉真正贏家是中國共產黨

◎蔡毓寶

大家都說這次九合一大選輸家是民進黨，贏家是國民黨，我覺得，這次選舉真正贏家是中國共產黨。

不管哪個縣市，不管是縣市長、縣市議員，還是鄉鎮里長，幾乎選戰訴求主軸都在民生經濟。藍營縣市長候選人高喊只要他（她）當選，就能振興經濟、吸引陸客來台、招商設廠投資、農漁產品能夠外銷中國等等美好經濟政見。

這次大選異於往常，少了統獨議題，多了民生政策，其實，這樣的政見才能觸動人心，才能苦民所苦。也就因此，只要打出能夠充盈百姓荷包，讓百姓過好日子，不用為了薪資工作東西南北亂漂，自然選票就一張一張入袋。坦白說，這是好政見，方向正確，也是目前台灣面臨的困境，真的需要這些候選人當選後好好的落實。然而，仔細看看這些政見的背後，幾乎都要仰賴中國的挹注與點頭。

這次選舉真正贏家是中國共產黨。圖為中國國家主席習近平。（歐新社）

陸客來台與否，決定權在中國，甚至來台後，哪個縣市可以走，哪個地方不能留，不是台灣說了算，更不是國民黨說了算，陸客的來台這項政見，國民黨你贏了什麼？

農漁產品銷中國，這是貿易問題，貨送不送的出去？跟陸客來台一樣，要看中國臉色，不是你要送就送的出去。再說，看看幾年前馬英九執政時，就是依賴承認「九二共識」，所謂的農產品賣到中國，基本上就是一場政治秀，中國本身市場已經生產過剩，無法增加對台灣農產品的進口，往往只能表演幾場採購秀之後便再無下文了。

農漁產品銷中國這項政見，國民黨你贏了什麼？

大選底定，中國國台辦即時宣布大批中國觀光團即將湧入高雄，喊話更多城市加入兩岸交流。而縣市首長則動作頻頻，台北市即將舉辦雙城論壇，藍營當選人亦加速籌組兩岸工作小組，完全把經濟振興的希望全部仰賴中國市場，而似乎對台灣本島內的建設或提振經濟著墨不多。

國民黨籍的縣市長這番凡事靠中國的作法，實在是危險，此舉險棋無異是飲鴆止渴。看似能解決短暫問題立竿見影，但是，看人臉色仰人鼻息的作法，其實是把自己推向懸崖深淵，生殺大權操控在他人手裡，這樣表面上的經濟振興，有什麼好炫耀？有什麼勝利可言？

這次大選，國內外很多媒體都說這是台灣人的勝利與驕傲，如果從選舉過程及結果來看，我身為一個台灣人，確實感到幸福與驕傲。但是，再仔細看看這次選舉的本質，不禁打了寒顫，原來，我們都輸了，真正的贏家是中國共產黨。

（地政士）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/