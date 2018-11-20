自由開講》金馬獎與韓國瑜

◎魏國浩

甫落幕的第五十五屆金馬獎，因為台灣年輕導演傅瑜的一句：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」，引發對岸的中國極大的反彈，不僅中國籍的藝人紛紛開始如喪屍般重複敘述著「中國一點都不能少」這句催眠自己免於回去之後被消失的咒語，還集體缺席頒獎後的晚宴，甚至，傅瑜的臉書也被不少來自中國的五毛大軍瘋狂洗版與謾罵，仔細想想，不過是一位台灣的國民，在自己家的頒獎典禮上，說出了自己的心裡的話，中國居然連這也要管，也要加以制止，這種行為，跟在市場收保護費的地痞流氓，到底有什麼不一樣呢？

多位本屆金馬獎帝后入圍者表態「中國一點都不能少」引發議論。（翻攝自微博）

讓我們回想一下，最近儼然藍營救世主的韓國瑜，曾經說過：「高雄不需要任何意識形態的遊行與抗爭，要做這種抗爭，請去台北，高雄要拼經濟。」，至於為什麼他可以「拼經濟」呢？韓國瑜自承，因為他承認「九二共識」阿，所以中國會願意跟他當市長的高雄做生意嘛！

但現在事實擺在眼前，傅瑜導演在金馬獎的頒獎台上面，說出了自己的「意識形態」，結果得到了一個被中國五毛還有台灣統派網軍瘋狂洗版攻擊的臉書專頁，還有一群躲在一旁幸災樂禍，嘴巴念著：「讓政治歸政治，藝術歸藝術」的台灣演藝界與政界人士瘋狂訕笑，換個角度來看，哪一天一位高雄的鄉親不小心在自己的臉書上面書寫了自己的「意識形態」，例如「我支持台灣獨立」、「我認為中國跟台灣是兩個不同的國家」等文字，很有可能就有跟傅瑜導演一樣的下場，畢竟，網路哪有在分台北跟高雄的呢？

韓國瑜自承，因為他承認「九二共識」阿，所以中國會願意跟他當市長的高雄做生意嘛！（資料照）

此外，在韓國瑜的邏輯中，不要意識形態等於可以專心拼經濟，可以專心拼經濟是因為自己承認九二共識，這就奇怪了，你的「可以拼經濟」，事實上是建立在你承認另外一種「意識形態」的表述，是奠基於你認為台灣與中國都是在「一個中國，各自表述」的框架下，這不是自己打臉自己，什麼才是呢？所以，事實上在韓國瑜的內心中，「台灣與中國同屬一中」，並不是一種「意識形態」，「台灣與中國是兩個不同的政治實體」，就是一種「意識形態」，不應該存在於高雄，更是干擾高雄拼經濟的一大阻礙。

經過這一次金馬獎，不少人應該都醒了，終於體認到不是不抗爭，不提統獨，不對自己的政治傾向表態，就不會有事情，傅瑜導演不過說了「希望台灣被當作一個獨立的個體來看待」，就被霸凌成這樣，難保有一天你我不過在臉書上說了幾句自己的想法，就等著被統派與五毛大軍洗自己的臉書，講白的，以為沒有「意識形態」就沒事的，邏輯上就跟「女生只要包緊一點，就不會被性騷擾」是一樣的荒謬，一樣的像是斯德哥爾摩症候群。

講到這邊，你還會再相信韓國瑜的「拼經濟」嗎？醒醒吧，只要是人都有「意識形態」，不管是政治還是其他方面，甚至現在看到這篇文章的你，腦中不管服現的是贊同還是批評，都是一種「意識形態」呢！

（智庫研究員，曾在多所大學擔任講師）

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