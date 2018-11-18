自由開講》只有潮水退了，才知誰沒有穿褲子？！

◎陳振

日前一位女醫生黃宥嘉在「鄭知道了」政論節目說，她本來是沒有政 黨偏向的小民，此次之所以公開出面挺陳其邁，主因是她看到許多人 只因公開支持陳就被藍營人士言語霸凌，如果讓韓國瑜這種人當選， 還得了。

黃宥嘉醫生說，此次之所以公開出面挺陳其邁，主因是她看到許多人只因公開支持陳就被藍營人士言語霸凌，如果讓韓國瑜這種人當選，還得了。 （中央社）



她說，民主國家的意義就是民眾可以公開支持誰，彼此尊重，但如今 ，只要是支持民進黨的人，就會受到藍營人士無止盡的言語霸凌， 臉書被惡意留言塞爆，如作家小野、苦苓，導演柯一正等人。反之， 公開支持藍營的人卻不會受到綠營人士的言語霸凌，臉書不會被惡意 留言塞爆。為了台灣人的自由與民主，也為了下一代的生存空間， 所以她願意公開支持陳其邁，並非他們同為醫生之故。



陳其邁從未主張當選市長後會禁止民眾的政治性遊行，而韓國瑜則反 是，韓國瑜的行為等於是兩蔣獨裁者的復辟。兩蔣以前在二二八事件 與戒嚴時期，對自由與民主百般殘害，眾所周知，尤其是當年高雄要 塞司令彭某人派兵屠殺高雄人與雄中師生，以及後來美麗島事件時又 對民主人士的血腥鎮壓，大家記憶猶新。如今韓國瑜的主張， 不是兩蔣威權思想的復辟嗎？



韓國瑜還在旗山集會時率眾高唱軍歌「夜襲」，「夜襲」是充滿殺伐 的戰歌，適合當選舉的歌曲嗎？把綠營政治對手當「共匪」嗎？ 搞什麼名堂？這種充滿意識形態與仇恨思維的政客，適合當民主大本 營高雄的大家長嗎？明明是國民黨大統派人士之一，還偽裝成如同柯 文哲的白色力量，能騙得了誰？如同兩蔣明明是沒有人權思維的獨裁 者，國民黨人卻還幫他們化妝成為「親民愛民」的大家長！



論政見，陳其邁所提政見都非常務實可行，且已經有兩大電子廠總投 資上千億元並正在高雄動土設廠中，反觀韓國瑜的政見， 都在打高空或侮辱高雄民風，如在太平島挖石油， 在愛河建性愛摩天輪，在旗津設賭場，還說他當選後， 一百萬元以上工程都要招標，然而事實上高雄市府已經多年實施十萬 元以上工程都要招標，可見韓國瑜對於市府施政的無知。



韓國瑜說他帶一瓶礦泉水南飄，暗示高雄自來水濁、愛河水臭，也是 昧於事實，畢竟高雄經過謝長廷與陳菊二十年來的大力治理下，早已 今非昔比，又增加許多生態環保公園、科學館與藝術館，讓南高雄與 蘇貞昌曾經治理的新北市，成為台灣南北的兩顆珍珠，高雄的愛河、 新北市的淡水河口左右兩岸與宜蘭的冬山河，早已經成為國際知名景 點，證明綠色執政，確實是品質保證。



此外，民進黨縣市首長沒有人執政時，讓自己家人在自己轄區投資置 產；民進黨沒有人當民代時，利用特權廉價租用國有土地， 辦理國際外語貴族學校。反觀國民黨人呢？



總之，只有潮水退了，才知誰沒有穿褲子；只有遇到選舉考驗，才知 誰的操守有問題。韓國瑜是如此，侯友宜又何嘗不然？

（教師）

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