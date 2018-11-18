自由開講》只有潮水退了，才知誰沒有穿褲子？！

◎陳振
日前一位女醫生黃宥嘉在「鄭知道了」政論節目說，她本來是沒有政黨偏向的小民，此次之所以公開出面挺陳其邁，主因是她看到許多人只因公開支持陳就被藍營人士言語霸凌，如果讓韓國瑜這種人當選，還得了。
黃宥嘉醫生說，此次之所以公開出面挺陳其邁，主因是她看到許多人只因公開支持陳就被藍營人士言語霸凌，如果讓韓國瑜這種人當選，還得了。 （中央社）
她說，民主國家的意義就是民眾可以公開支持誰，彼此尊重，但如今，只要是支持民進黨的人，就會受到藍營人士無止盡的言語霸凌，臉書被惡意留言塞爆，如作家小野、苦苓，導演柯一正等人。反之，公開支持藍營的人卻不會受到綠營人士的言語霸凌，臉書不會被惡意留言塞爆。為了台灣人的自由與民主，也為了下一代的生存空間，所以她願意公開支持陳其邁，並非他們同為醫生之故。
陳其邁從未主張當選市長後會禁止民眾的政治性遊行，而韓國瑜則反是，韓國瑜的行為等於是兩蔣獨裁者的復辟。兩蔣以前在二二八事件與戒嚴時期，對自由與民主百般殘害，眾所周知，尤其是當年高雄要塞司令彭某人派兵屠殺高雄人與雄中師生，以及後來美麗島事件時又對民主人士的血腥鎮壓，大家記憶猶新。如今韓國瑜的主張，不是兩蔣威權思想的復辟嗎？
韓國瑜還在旗山集會時率眾高唱軍歌「夜襲」，「夜襲」是充滿殺伐的戰歌，適合當選舉的歌曲嗎？把綠營政治對手當「共匪」嗎？搞什麼名堂？這種充滿意識形態與仇恨思維的政客，適合當民主大本營高雄的大家長嗎？明明是國民黨大統派人士之一，還偽裝成如同柯文哲的白色力量，能騙得了誰？如同兩蔣明明是沒有人權思維的獨裁者，國民黨人卻還幫他們化妝成為「親民愛民」的大家長！
論政見，陳其邁所提政見都非常務實可行，且已經有兩大電子廠總投資上千億元並正在高雄動土設廠中，反觀韓國瑜的政見，都在打高空或侮辱高雄民風，如在太平島挖石油，在愛河建性愛摩天輪，在旗津設賭場，還說他當選後，一百萬元以上工程都要招標，然而事實上高雄市府已經多年實施十萬元以上工程都要招標，可見韓國瑜對於市府施政的無知。
韓國瑜說他帶一瓶礦泉水南飄，暗示高雄自來水濁、愛河水臭，也是昧於事實，畢竟高雄經過謝長廷與陳菊二十年來的大力治理下，早已今非昔比，又增加許多生態環保公園、科學館與藝術館，讓南高雄與蘇貞昌曾經治理的新北市，成為台灣南北的兩顆珍珠，高雄的愛河、新北市的淡水河口左右兩岸與宜蘭的冬山河，早已經成為國際知名景點，證明綠色執政，確實是品質保證。
此外，民進黨縣市首長沒有人執政時，讓自己家人在自己轄區投資置產；民進黨沒有人當民代時，利用特權廉價租用國有土地，辦理國際外語貴族學校。反觀國民黨人呢？
總之，只有潮水退了，才知誰沒有穿褲子；只有遇到選舉考驗，才知誰的操守有問題。韓國瑜是如此，侯友宜又何嘗不然？
（教師）
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