自由開講》侯友宜、韓國瑜頻出狂言 獨裁者復辟？

◎張幸玟

就在國民黨高雄市長候選人韓國瑜表示「當選後要禁止高雄集會遊行」引起社會譁然後，他在新北市選舉的好麻吉侯友宜最近更說出「11月24日要投票把東廠廢掉」，一樣凸顯了對轉型正義和民主的無知與傲慢。就如同台北市長柯文哲所言，選舉真的是面照妖鏡。韓國瑜、侯友宜兩人參選之初都主打「不藍不綠」招牌，但越接近投票日，兩者對於民主法治的無知都漸漸現形，露出如同獨裁者復辟的真面目。

韓國瑜上個月底接受媒體專訪表示「若當上市長，所有高雄街頭政治的抗議、意識形態的請願，全部不准！零！政治是零分。」崇拜威權的狐狸尾巴已經藏不住。《中華民國憲法》第十四條規定「人民有集會及結社之自由」，集會遊行法也歷經三十年的立法、修法，變成現在的樣貌。台灣人民有上街表達政治意見的自由，這是我們和中國最大的不同。韓國瑜難道忘了，當年他擔任副總指揮的紅衫軍倒扁，也是政治的抗議？這種「政治零分」的思維，就是獨裁者的嘴臉。

韓國瑜上個月底接受媒體專訪表示「若當上市長，所有高雄街頭政治的抗議、意識形態的請願，全部不准！零！政治是零分。」崇拜威權的狐狸尾巴已經藏不住。（截圖自youtube）

而侯友宜則更是活在威權時期，儼然是「穿越時空的威權警探」。媒體報導，他日前還表示「關了一個新北市的燃煤電廠（指停建深澳電廠），那東廠西廠南北廠，這些是否要讓它們在24號把這些廠關掉、滅掉」。當年身為威權打手的他，至今對於鄭南榕案仍說自己問心無愧、坦蕩蕩。而促轉會張天欽事件發生後，侯友宜更對所有來自各界的質疑都反擊為「東廠」。立委拿出證據來指他是新莊養地王，、辯論會上對於他徐自強冤案的提問，都說東廠又來了；就連馬英九提名委員佔多數的監察院，也被他批評是東廠。促轉條例和促轉會的立法，是為了台灣人民追求超過半世紀的轉型正義，如今當年佔在威權那一邊的人，竟反過來指責民主前輩，十分諷刺。

而侯友宜則更是活在威權時期，儼然是「穿越時空的威權警探」。媒體報導，他日前還表示「關了一個新北市的燃煤電廠（指停建深澳電廠），那東廠西廠南北廠，這些是否要讓它們在24號把這些廠關掉、滅掉」。（中央社）

德國九零年代開始推動轉型正義的目標，就是為了「不再發生（德文Nie Wieder，Never Again）」。台灣過去遭受威權統治的慘痛經驗，因為國民黨政府刻意掩蓋真相，以及歷史教育的不足，並未廣為人民所知，這也造成轉型正義起步的艱難，但這並未阻止相關人員把握每分每秒的努力。侯友宜和韓國瑜身為國民黨威權時代的打手、附庸，如今享受民主成果，得以參選地方首長，還反咬對手是東廠，這是什麼道理？這樣推崇「獨裁者復辟」的候選人真面目，選民應該睜大眼睛看清楚！

（智庫副研究員）

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