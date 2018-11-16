胡，怎麼說》從「爸爸」、「媽媽」之戰，看韓國瑜的背後...

韓國瑜在岡山造勢大會上說：「人民才是『政黨的爸爸』」。（資料照，記者張忠義攝）

「夜襲」鑽向「咱上愛的所在」，韓國瑜殺氣騰騰的狠嗆「民進黨不是高雄人的爸爸」、陳其邁柔性而強勁有力回擊「高雄是母親」！

前天夜裡，國、民兩黨在高雄主戰場，爆發雙方主將韓、陳的激烈砲戰。兩人伴隨著各自的主打歌「夜襲」、「咱上愛的所在」交鋒。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚在岡山舉辦造勢晚會，韓大進場時，現場群眾高唱「夜襲」軍歌。（記者蘇福男攝）

「夜襲」是韓國瑜競選主打歌，當然不是原版的「鑽向共匪的心臟」，而是改版的「鑽向敵人的心臟」，當國、共同一國、同唱一家親，他們夜襲的「敵人」，不是中共，而是不認同、不接受「被統」的政黨及候選人。

「咱上愛的所在」是陳其邁競選主打歌，「我的心一直攏佇遮。海對山無論生份抑是熟識，咱攏是住佇上天所愛

高雄 這個美麗的所在」。以對高雄深情款款的鄉土之愛與疼惜，做為競選訴求。

民進黨高雄市長候選人陳其邁在高雄舊縣區掃街。（資料照，記者葛祐豪攝）

韓國瑜前晚岡山場的調子，配合夜襲歌聲，激昂剛硬而爆烈，充滿反攻高雄、光復台灣的殺氣，一如他們放上網的名稱「岡山圍殲戰」。陳其邁則在17日「We Care高雄」、18日在岡山「挺高雄，拚公道」綠營大會師，守護「咱上愛的所在」高雄，回擊韓軍進犯。

回頭論韓、陳交鋒那兩句，民主時代，哪有政黨敢自居人民的「爸爸」？韓國瑜的狠嗆根本是廢話、幹話！民進黨內如有人還有一絲這樣的思維，早就該被掃進政治垃圾桶！

民進黨高雄市長候選人陳其邁昨晚在旗山體育場舉辦旗美大團結造勢晚會，現場至少湧入三萬名熱情支持者。（陳其邁競選辦公室提供）

倒是國民黨，黨國威權時代，權貴集團高高在上，自居台灣人民的爸爸、爺爺，威迫人民乖乖接受其獨裁統治。像它們提出的5大信念，主義、領袖（國民黨頭頭兩蔣）放在國家之上。

民主時代，國民黨黨國威權集團餘孽自居家父長的心態未改，權貴第二代的「黨國之子」更亟思復辟。韓國瑜用那句話狠打對手，反而剛好打到自己及他背後的黨國勢力，更自曝黨國思維仍盤踞他的腦袋。

韓國瑜「三山造勢」的岡山造勢大會今晚場面盛大，群眾用手機打燈歡迎 象徵韓國瑜「點亮高雄」，韓國瑜霸氣的說：「人民才是『政黨的爸爸』」，所有政黨、政府絕對不要忘記，民主最原始的精神，就是：「人民作主」。（記者張忠義攝）

其實，國民黨黨國「家父長制」，是其內部權力結構，對外人-一般人民則是更惡質的主奴制，自居主子，把人民當奴才。像王金平及白派大老等人，為韓國瑜大造勢出錢出人出力，卻被韓粉噓爆，因為在舊權貴及黨國之子心中，他們只是「大奴才」升級版吧了。

說到主奴，中國國民黨面對中國共產黨，也將被矮化為奴，國、共同唱「一個中國」，台灣如被統，中國是中共一黨專政之國，中共就是發號司令的主子，中國國民黨就是聽令的奴才。

請問選民，你的一票，還要投給充當中國奴才、又把台灣人民當奴才的政黨及候選人嗎？