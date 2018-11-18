自由開講》這樣的政黨應回到歷史垃圾堆中！

◎張綺芮

國民黨黨主席吳敦義先生，你必須向全體國人道歉！身為台灣最大在野黨黨主席，吳敦義到高雄輔選時竟然口出惡言，以「那個查某人真夭壽」、「肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，暗指總統府秘書長陳菊造假走路工事件。此等充滿惡意、粗鄙的字眼，光以文字謄打，都令人感到無比憤怒，吳敦義先生竟然還沾沾自喜的對著滿座的聽眾，以如此惡毒地話語，做出充滿性別歧視、低俗粗暴的言語霸凌。更可惡的是當事件被揭露後，國民黨的態度竟然是低調不願多做回應，說吳主席沒有指名道姓，都是媒體臆測；除非有人自動對號入座，否則對於此事沒有評論。

吳敦義到高雄輔選時竟然口出惡言，以「那個查某人真夭壽」、「肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，暗指總統府秘書長陳菊造假走路工事件。（資料照）

國民黨就是太習慣不尊重台灣人民。在民主社會中，政黨與候選人之間為競逐而出現激烈攻防，是相當自然的現象，選民可以透過彼此良性攻防以及理性論辯，藉此辨別政策良莠與候選人能力，為城市與國家選賢與能。身為在野黨黨主席，如果對於任何的公共政策，基於事實、理性探討與批評，這都是台灣人民所樂見，甚至可以促進國家往更好的方向前進。但吳敦義為了選舉，竟然以這種飽含惡意污衊的歧視性發言，貶低女性參政者，完全有失最大黨黨主席應有格調，更不是台灣這樣一個文明社會可以允許、容忍的事。

上樑不正下樑歪，有什麼樣的黨主席就有什麼樣的候選人，自然的也就會出現同性質的粉絲。白話一點說，就是物以類聚。在這一次高雄選舉中，國民黨充分的闡釋了自己是一個多麼惡質的政黨。從選舉一開始，國民黨候選人韓國瑜就以踐踏貶抑高雄的發展歷程，來嘲笑自己參選的城市，作為競選主軸，端不出像樣的具體政見，也無法就對手提出真切的挑戰。口無遮攔的候選人，配合特定媒體的吹捧，說出又老又窮、陪睡說、禁止政治集會遊行、母語回家學等等荒謬的失言，都可以不用道歉，只要再拋出另一個議題，轉移焦點，讓風向轉個彎，自然就會被淡忘。

韓國瑜的韓粉語義勇軍更不惶多讓，從變造陳其邁競選影片，將人斷頭開始，好像所有影片不抄襲不作假就不會拍了，抄襲泰國廣告、成大學生，然後冒出大量以「假身分」博取媒體版面的陳情者，說愛河的水可以喝。辯論會上被看穿是個草包後，就抹黑指控對手一定是因為戴耳機，才會講得這麼好，旗山晚會對手支持者散場「沒」離開，也可以被說成是主持人哭求不要離開，更不要說那些在網路上竄流，四處霸凌支持陳其邁者的失控行徑。國民黨你們真是夠了。

從選舉一開始，國民黨候選人韓國瑜就以踐踏貶抑高雄的發展歷程，來嘲笑自己參選的城市，作為競選主軸，端不出像樣的具體政見，也無法就對手提出真切的挑戰。（資料照）

飽受瞞天謾罵、謊言攻訐，不甘美麗港都受辱，成千上萬的民眾，勇敢而驕傲地走上街頭，表達對高雄的熱愛與支持。我們可以清楚的看到人民的選擇，這麼多高雄民眾展現愛與和平的力量，來凸顯惡的荒謬與醜陋，拒絕仇恨、霸凌與抹黑，支持台灣的民主。就在同一時間，國民黨的黨主席，卻以這樣低劣的言語霸凌，羞辱受高雄民眾愛戴的前市長，真是天差地別的對比。

選舉選到人身攻擊，已是失去人性，毫無品格的表現。國民黨過去的事蹟輝煌，沒有買票、作票、抹黑就不會選舉，反民主、反對轉型正義，在這一次選舉中，提名貪汙買票的議員以及威權時代黨國鷹犬，縱容首長候選人輕蔑女性，造假公投連署等不勝枚舉。吳敦義再次失言，足以證明國民黨的本質，實際上就是缺乏就事論事的政黨，不只高雄人，全台灣的民眾，都應該用選票教訓這樣的政黨，讓國民黨回到屬於他位置，歷史的垃圾堆中，以免阻礙台灣改革，玷汙台灣得來不易的民主。



相關影音：

（智庫研究人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com