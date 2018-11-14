自由開講》從馬雅文明看台灣選舉？！

◎陳世雄

今年暑假受邀前往中美洲邦交國，講授有機農業。中美洲原是馬雅文明的發源地，曾有高度發展的文明，如今已被摧毀殆盡。看到馬雅後人的窮困沒落，極為感慨。回顧一下這段歷史，1519年4月西班牙人荷南·科蒂斯（Hernán Cortés）率領不到一千部隊，在墨西哥東岸登陸，入侵阿茲特克帝國。不到5年的時間，居然征服了龐大的帝國。主要策略就是「聯合次要敵人，打擊主要敵人。」當時主要敵人是阿茲特克帝國中樞的提諾契特蘭人，次要的敵人是外圍的印第安人。其後西班牙人帶來的天花瘟疫消滅了多數馬雅人，馬雅文明在十六世紀被西班牙摧毀殆盡。所以「聯合次要敵人打擊主要敵人」，並不是毛澤東發明的，秦併吞六國，也是同樣手法，古今中外皆然。

中美洲原是馬雅文明的發源地，曾有高度發展的文明，如今已被摧毀殆盡。（資料照）

環顧今日，對我國民主自由制度最大的威脅，就是中國。這次選舉，可以看到中國「拉攏次要敵人（最大在野黨），打擊主要敵人（執政黨）」，種種事跡，斑斑可考。如果民進黨這次被打垮，中國很容易可以消滅次要敵人，將來併吞台灣就如囊中取物，這是所有台灣人必須要警覺的。

◎編按：極完整的產業鏈！1張圖秒懂中國如何干涉台灣選舉（下圖）

任何人出國比較一下，都會覺得台灣真的很好。我國去年GDP為25,977美元（全球排名34名），換算購買力為52,304美元（全球第16名）；中國GDP只有18,066美元（全球第83名）。我國人類發展指數0.885（第27名）；中國人類發展指數0.738（ 第90名）。我國吉尼係數0.33，貧富差距小，社會穩定度高；中國貧富懸殊，吉尼係數超過0.46，社會隨時可能崩壞；我國各項指標都領先中國甚多，加上我國的自由民主人權，台灣應該是中國人學習的典範國家。2018年我國被評全球最適宜居住國家第一名，全球競爭力報告（WEF）我國被評為超級創新國家，台灣人真的不必妄自菲薄。可惜藍營政治人物，處處唯中國馬首是瞻，刻意唱衰台灣，吹捧中國，有失忠誠反對黨的本分。人民當然期盼國民黨扮演守衛台灣的忠誠反對黨角色，也許有一天可以重返執政。但我們看不到國民黨有這樣的作為，也沒看到這方面有任何論述的能力。

可惜藍營政治人物，處處唯中國馬首是瞻，刻意唱衰台灣，吹捧中國，有失忠誠反對黨的本分。圖為韓國瑜。（資料照）

也許過去兩年來，大家對民進黨施政不盡滿意，民進黨用人不盡理想，轉型正義及司法改革太慢，年金改革得罪部分軍公教，民進黨內部派系鬥爭，甚至派系利益優於國家利益，都讓部分國人失望，但總是走在正確的改革路上。此次選舉，中國的干擾，灑錢進民間團體乃至宮廟、製造假新聞，無所不用其極。台灣人民在選舉時必須步步為營，台灣人每次投票，都應該向中國的干擾，投以反對票。對中國共產黨支持的、和他們眉來眼去的、和他們有金錢來往的候選人，投票前都要考慮再三，這才是確保台灣國家安全最基本的保障。

對中國共產黨支持的、和他們眉來眼去的、和他們有金錢來往的候選人，投票前都要考慮再三，這才是確保台灣國家安全最基本的保障。（美聯社／報社合成照）

（退休大學教授）

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