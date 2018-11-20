自由開講》不歧視女性、不開低俗玩笑不會選舉的國民黨

◎陳宜婷

日前國民黨黨主席吳敦義在輔選時暗批前高雄市長陳菊，「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，引發社會各界撻伐，這種針對女性政治人物外表、身材的歧視發言，在這次選舉並不是第一次；而國民黨高雄市長候選人韓國瑜也常拿性事開玩笑、傳遞錯誤的健康教育觀念。這些政治人物充斥沙文、又愛公開發表低俗言論的行為，或許正反映他們心中瞧不起女性的價值觀。

日前國民黨黨主席吳敦義在輔選時暗批前高雄市長陳菊，「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，引發社會各界撻伐。（資料照）

在公共討論中，因政治立場不同，針鋒相對是不可免的，但政治立場不同，可以透過辯論，表達對議題本身的意見。吳敦義貴為台灣最大在野黨黨主席，又是前任副總統，卻不懂得如何理性討論，就逕自對政敵進行人身攻擊，且針對對方的身材、外貌，不就是因為對方是女性政治人物嗎？身為女性政治人物，不僅外表要被放大檢視，連單身也要被歧視。前幾天，前衛生署長楊志良在為丁守中輔選時，批評總統蔡英文、總統府秘書長陳菊從未照顧過小孩，不知道有多辛苦。這樣的公開言論同樣莫名其妙，陳菊當年在適合生育的時間，為了爭取民主自由，被國民黨關入監獄，時至今日國民黨還要因為她未生育小孩檢討她，真是莫名其妙。退萬步言，結婚生子是每個人對自己人生的選擇，為何單身女性政治人物需要被檢討？換個角度而言，許多男人已婚也未必有照顧過小孩，楊志良怎不用相同的標準檢討這些未負擔照顧責任的男人呢？

而國民黨高雄市長候選人韓國瑜在本次選舉過程中各種荒唐發言，就更是罄竹難書了，韓國瑜昨日在公開辯論會上說：「10年人口達5百萬人口，好像每個高雄男人生孩子腎臟要虧掉一樣」，來解釋他搞不清楚高雄人口、信口開河要讓高雄人口從現在的2百多萬增加到5百萬的「政見」，開口閉口就是腎虧、陪睡，讓人懷疑他對基本健康知識的理解，也讓人驚訝，一個最大在野黨的高雄市長候選人，在辯論會大開低俗玩笑，竟也會被部分媒體稱讚是「口才好」、「妙喻」，不斷秀下限讓人大開眼界。無獨有偶的，國民黨新北市長候選人侯友宜也曾在選戰中說出，「我們的年輕妹妹長得不太安全喔」侯友宜還進一步說，他推出的共乘app，「讓我們這年紀的人也能交到幼齒的好朋友」，對女性最基本的尊重都沒有，顯然缺乏性別平權觀念。

而國民黨高雄市長候選人韓國瑜在本次選舉過程中各種荒唐發言，就更是罄竹難書了，韓國瑜昨日在公開辯論會上說：「10年人口達5百萬人口，好像每個高雄男人生孩子腎臟要虧掉一樣」，來解釋他搞不清楚高雄人口、信口開河要讓高雄人口從現在的2百多萬增加到5百萬的「政見」，開口閉口就是腎虧、陪睡，讓人懷疑他對基本健康知識的理解，也讓人驚訝。（資料照）

選舉過程是選民檢視候選人的最佳時機，但國民黨上下從吳敦義「母豬說」、楊志良發言歧視單身女性，到韓國瑜「陪睡說」、開黃腔，以及侯友宜「年輕妹妹不安全說」，如此輕浮又不尊重女性的公開發言，真是讓人不知怎麼教小孩。這些發言反應了這些男性政治人物心中的歧視及落伍的價值觀，建議這些政治人物好好去上幾堂性別平等教育課程，才能跟上時代的進步。

無獨有偶的，國民黨新北市長候選人侯友宜也曾在選戰中說出，「我們的年輕妹妹長得不太安全喔」侯友宜（右）還進一步說，他推出的共乘app，「讓我們這年紀的人也能交到幼齒的好朋友」，對女性最基本的尊重都沒有，顯然缺乏性別平權觀念。（資料照）

（前國會助理）

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