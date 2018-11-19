自由開講》人身攻擊又歧視女性 侯友宜憑什麼譴責「母豬說」？

◎林婉容

國民黨主席吳敦義日前以「肥滋滋大母豬」影射總統府秘書長陳菊，此番對女性政治人物大喇喇地外貌羞辱言論，不但引起全台灣人民憤怒，連同黨候選人侯友宜和韓國瑜等人都出來同聲譴責。侯友宜更表示「吳敦義的失言打壞候選人選舉步驟，也傷害到他所設下的選舉核心價值。」這就有趣了，吳敦義的發言固然必須譴責，但侯友宜先前針對性別失言已經不勝枚舉，更多次對對手人身攻擊，如今跟風譴責吳敦義，是否應先檢討自己過去的言論？

國民黨主席吳敦義日前以「肥滋滋大母豬」影射總統府秘書長陳菊，此番對女性政治人物大喇喇地外貌羞辱言論，不但引起全台灣人民憤怒，連同黨候選人侯友宜和韓國瑜等人都出來同聲譴責。（中央社）

侯友宜說，吳敦義這樣的發言是人身攻擊，說吳敦義打壞了他的選舉步驟，還說任何人都不可以做惡意的人身攻擊，更重批他的黨主席傷害到他長期以來自己所定下的選舉核心價值。侯友宜說得氣噗噗，但他忘記先前都怎麼嘲弄對手蘇貞昌的姓氏、年紀嗎？侯友宜參選以來不但一路稱呼蘇貞昌「老縣長」、「老老縣長」，更曾要蘇貞昌去配老花眼鏡，還呼籲蘇貞昌去塗氟顧齒，發言充斥各種赤裸裸的年齡歧視。侯友宜更曾高呼要「拔菜」、「拔菊」，出言羞辱蔡英文總統和陳菊秘書長，更曾以「百里侯壓山蘇」的菜名嘲諷對手蘇貞昌。

而侯友宜性別歧視的發言就不下於吳敦義了。相信新北市民還記憶猶新，侯友宜在今年九月的一場推廣共乘的政策記者會上，對自己的女幕僚表示「年輕妹妹長得不太安全喔」，還說「我們也可以交幼齒的好朋友」。這番發言無視女性長期對於搭乘計程車和共乘引發人身安全疑慮的事實，更等同於對自己幕僚的公開性騷擾，當時許多女性民代也紛紛召開記者會譴責。侯友宜一開始還說自己「憨慢講話」，拖了三天才道歉，也不見悔意。

侯友宜性別歧視的發言不下於吳敦義。（資料照）

上面這些言論，無論人身攻擊與性別歧視云云，都是侯友宜「自己所定下的選舉核心價值」嗎？自己有三個女兒的侯友宜，除了口頭譴責吳敦義以外，難道不需要檢討自己一路以來說一套、做一套的言行？自己和團隊長期發表人身攻擊言論，現在倒譴責起自家黨主席來了！這不是切割，什麼才是切割？筆者身為新北市民，也呼籲選民睜大眼睛看清楚侯友宜的真面目！

（文字工作者，曾任國會助理）

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