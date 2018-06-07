自由開講》台灣式的自由民主

西門町五星旗、促統標語佔據公共空間，連走路都要繞道，促統廣播擾亂空間的和諧，台灣人除了忍耐又能如何？（資料照）

◎朱孟庠

面對中國謀我日深，台灣的媒體，電視、平面大部分偏統，連中華郵政等公家單位，放的都是贈送的聯合報、中國時報。而新媒體方面，中共又在背後操作假新聞，利用悶經濟煽動民眾，假新聞炮製者在選題與下標時是懂得運用大數據，很快透過 Line 與臉書擴散，甚至打入批批踢。有些很可笑的新聞，如小英：「吳茂崑幫她拔管。」這種機器合成，也瘋傳？

推終極被統的馬統，怪蔡政府放縱台獨，全黨不怪中國打壓台灣，砲口一致對內，竟怪蔡政府抱美日大腿。馬英九、歐鴻鍊一家子多半已是美國人了，自己都不想當中國人， 卻叫台灣人要當中國奴？在外交受挫時先率逾40位的黨代表赴中，狂舔中共。連東奧正名公投才在國內緊迫連署中，國際奧會公關處就發函給中華奧會：「不會核准」，背後不就是中共與國黨合力制台，干預台灣內政至此？

推終極被統的馬統，怪蔡政府放縱台獨，全黨不怪中國打壓台灣，砲口一致對內，竟怪蔡政府抱美日大腿。（資料照）

台大同一批人，2016年1月21日對彭文正的條款，遇到管中閔就轉彎了。管爺們挾後台勢力繼續吵，41天的教育部長下台了，柯志恩還理直氣壯再批。既是遴選，教育部對大學校長人事案就負有權責，去年十一月監察院已針對陽明大學校長人事案調查教育部「有無違失或怠忽職守」。藍營當時有誰高舉大學自治旗幟，反對監委調查？今要教育部必需對今年爆發的台大校長遴選爭議裝聾作啞？而龍應台的發言，像沒有民主常識的白丁。遴選非選舉，藍營就是沒是非：陽明可以為啥台大不可？

曾在台大任教的政論節目「政經看民視」主持人彭文正痛批，「如果管爺還可以選台大校長...那請先把每個月7萬元的台大月退俸還給我」。（資料照）

同理北農總經理就是不甘位置讓出，不斷利用攻擊吳音寧來打擊本土政權。全面執政兩年，亂。只許州官放火，不許百姓點燈，黨國體制的權貴禁臠，豈容寒門來分一杯羹？豈容台灣人來共享？藍口中的自由民主，就是目前台灣社會的悲哀。吳音寧太嫩太善良，看來要找個專業的厲害角色來，好好治黑金掛鉤的蔬菜幫。

在看拔菜部隊在自由廣場連綿百公尺的看板，極盡鄙陋的髒話、圖片羞辱著現任總統。西門町五星旗、促統標語佔據公共空間，連走路都要繞道，促統廣播擾亂空間的和諧，台灣人除了忍耐又能如何？羅智強說：「歐美不會禁五星旗。」但歐美能容忍敵國進行式地侵門踏戶宣示主權？

前總統府副祕書長羅智強（右）說：「歐美不會禁五星旗。」但歐美能容忍敵國進行式地侵門踏戶宣示主權？

國民黨當年要台灣人殺朱拔毛，消滅萬惡共匪。過去半個世紀關了多少台灣人「共匪」？殺了多少台灣人「共匪」？現在從郝軍頭以降，人人舔共，在台灣頻頻被中國打壓時，聯合報率團進京叩頭，十位國民黨籍立委進京聽旨，吳主席明確喊出終極統一，全黨炮口一致對內批總統。一直以來藍營狂罵李登輝是國賊、在台灣死抱中華神主牌，真不懂當終極被統後，你們的「中華民國」不是屍骨無存？

十位國民黨籍立委進京聽旨。（圖取自中國國台辦官網）

以上現象呈現台灣式的民主：統派盡可恣意放縱極盡囂張，看來本土政權也似無力招架，民調始終不見起色。在大趨勢上：人類文化進入反傳統、反文化、虛無、誇張、古怪的調性，一波又一波衝擊著既有的體系，價值、道德解體，這似乎是世界趨勢，但台灣更甚，政府領導中心只能順著多樣的民意摸著方向，攤著。在本土執政，「去中心」的後現代思維，在藍營裡胡亂套用得最徹底，紅、藍的自由是：我想怎麼說就怎麼說，但就是奇怪當一切都在迅速解體中，舊威權、舊思維既未解構，馬上又稼接著紅色威權，在台灣只有後現代的混雜，卻沒有後現代的多元與尊重。面對邪惡，本土執政真要相當用心、打拼、拿出戰略，才能在一片亂象中殺出重圍。

（東奧正名行動小組執委 、李登輝民主協會顧問）

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