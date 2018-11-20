自由開講》韓國瑜表現「驚人」 難怪侯友宜不敢交叉詰問！

◎王恆

高雄市長候選人「雙雄對決」號稱世紀之辯，終於在昨晚落幕。陳其邁、韓國瑜總共以12題交叉詰問交鋒，毫無冷場。而韓國瑜的「驚人表現」，包括文化局長要會英文、愛情產業鏈、太平島挖石油和賣芭樂給金正恩等言論，以及對陳其邁三個陷阱題都上鉤等事實，讓全國觀眾都印象深刻。看完這場世紀之辯，筆者身為新北市民，完全可以明白，在12日新北辯論上忙著「說文解字」的侯友宜，為何不敢答應要交叉詰問了。對市政系統性陌生的侯友宜，繼續閃躲還是上策！

整場交叉詰問，韓國瑜被打得體無完膚，但筆者身為新北市民，認為韓國瑜雖然是空降，卻勇敢接受交叉詰問挑戰，已經勝過擔任新北市副市長七年半的侯友宜。（中央社資料照）

韓國瑜和侯友宜曾一同合拍廣告，說自己是北神探、南菜販，事後被網友KUSO他們其實是北租公、南校董，共通點都是對市政不熟悉。韓國瑜過去擔任過立委時從不質詢，還曾在中和立委黨內初選輸給「半分忠」張慶忠，問政能力可以說非常特別。而昨天辯論會的交叉詰問關卡，韓國瑜一連掉入三個陳其邁設下的陷阱題，陳首先問韓戶籍地林園區的漁港答不出來，還說不回答滴滴答答的小問題，更誤以為高雄有漁業局（實為海洋局）。其次問衛武營經營政策，韓說他要請一位英文很棒的文化局長，不知道衛武營其實是文化部主管。再來是高雄人的傷疤—石化業，韓國瑜也不清楚石化業稅籍早已南遷，還繼續扯太平島挖石油是認真的政策。更不用提，韓國瑜還說自己的愛情摩天輪被某院長稱讚天才genius，立刻被當事人貼文光速打臉。

整場交叉詰問，韓國瑜被打得體無完膚，但筆者身為新北市民，認為韓國瑜雖然是空降，卻勇敢接受交叉詰問挑戰，已經勝過擔任新北市副市長七年半的侯友宜。侯友宜參選至今，逃避辯論八十多天，終於答應參與12日的公辦辯論，還和選委會聯手拒絕交叉詰問。光在朱市府為他量身打造的辯論台上，侯友宜都可以花寶貴時間「說文解字」，說自己的名字是「ㄏ日子」，整場辯論還說了自己名字58次，對於各項如市政、徐自強案、文大大群館案則是閃躲再閃躲。侯友宜批評對手蘇貞昌對市政不熟，自己卻不敢接受交叉詰問，只敢躲在市府邀請的提問人後面，就是怕自己市政草包的真面目更加現形。

侯友宜參選至今，逃避辯論八十多天，終於答應參與12日的公辦辯論，還和選委會聯手拒絕交叉詰問。（資料照）

韓國瑜在昨晚辯論自稱遇到某設計學院院長，馬上被當事人秒打臉，說韓一定是遇到了金光黨。但看看侯友宜辯論會連韓國瑜都不如的表現，以及他連韓國瑜接受交叉詰問的勇氣都沒有的事實，筆者認為，新北市民才是遇到了「市政金光黨」。侯友宜參選都如此不認真，市民要如何信任他擔任市長會認真？新北市民真的放心將這400萬人的大城市交給這樣的候選人嗎？

中原大學設計學院院長 陳其澎 臉書：





（教師）

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