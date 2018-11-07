自由開講》「北租公、南校董」 侯友宜與韓國瑜的假面具

◎張幸玟

近來政壇吹起一股「韓流」風，國民黨高雄市長候選人韓國瑜因為頻頻出狂言，也炒熱了高雄選情。而韓國瑜日前更再度與他的好麻吉、國民黨新北市長候選人侯友宜合體拍廣告，號稱侯友宜「講忠厚、拚正義」，韓國瑜用「礦泉水、滷肉飯」，說兩人是正義覺醒二人組。但雖都號稱素人基層，侯友宜卻當「文大包租公」15年爽收三億租金還不用繳房屋稅，韓國瑜更是便宜租地辦貴族學校的「校董」。這樣的「北租公、南校董」連線，還想戴基層假面具，實在是讓人看不下去！

網友諷侯友宜與韓國瑜是「北租公、南校董」。（本報記者翻攝）

其實細看侯、韓兩人參選至今的表現，不難發現兩人有許多共通點，除了都想模仿柯文哲「政治素人」、「網紅」形象外，兩人其實都「惦惦吃三碗公」，檯面上說自己很樸實基層，實際上都賺很大。侯友宜妻子掛名董事長的又昱公司將房屋出租給文化大學做大群館學生宿舍，第一年租金1500萬元，按契約每年調漲5%租金，15年合約下來光租金收入就超過3億。一年平均兩千萬的收入已經讓人欽羨，侯友宜夫妻更將門牌分割成99個，因此還免繳房屋稅。因為包租公形象鮮明，侯友宜在三立最新民調的青年支持度已經到達新低，侯友宜號稱自己「講忠厚、拚正義」，但事實證明，這樣的口號只不過是假面具。

而韓國瑜號稱自己用「礦泉水、滷肉飯」選舉，自比素人基層，除了掩蓋自身是國民黨失意老政客的過去，更是個台灣政治的奇蹟。韓國瑜在2001年立委連任失利後，轉往政治家族雲林岳家開設維多利亞雙語中小學。該校不但一學期收費十萬，號稱貴族學校，最近更被爆出國民黨時期校地承租台糖土地，每月一坪租金不到十元，賺得比侯友宜還多！韓國瑜擔任貴族學校校董賺飽飽，還號稱自己用「礦泉水、滷肉飯」是新思維，事實證明這樣的說法只是一戳就破的泡沫，完全不堪檢驗。但這樣的背景，和侯友宜連線，也可以說是非常搭配。

而韓國瑜號稱自己用「礦泉水、滷肉飯」選舉，自比素人基層，除了掩蓋自身是國民黨失意老政客的過去，更是個台灣政治的奇蹟。（資料照）

侯友宜和韓國瑜的「正義覺醒」，從兩人生財有道的經歷來看，只能說是對真正的基層年輕人不正義，兩人的荷包覺醒罷了。筆者也不禁感嘆，台灣民主發展至今，好好談政策竟不比網紅式的泡沫政治吸引人？侯友宜和韓國瑜「北租公、南校董」還自比基層，從青年身上賺飽飽還妄想拿青年選票。年底投票日，還盼年輕人睜大眼、看清楚候選人的真面目！

（智庫副研究員）

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