自由開講》侯友宜裝厚道 做賊喊捉賊

◎林幸雲

新北市長辯論會終於要舉行？在侯友宜躲了快三個月後，日前終於鬆口要新北市政府自家舉辦的公辦政見會改成辯論會，試圖要「拆彈」。侯友宜先前雖然自稱是見過地獄的男人、人生從沒怕過任何事，但講到辯論都會驚嚇閃躲，更不斷批評對手蘇貞昌謾罵他、攻擊他，說要堅持單純力量選舉。筆者認為，其實只要看一下侯友宜參選至今的言行，就可以知道，「厚道」只不過是句口號，侯友宜完全是做賊喊捉賊。

侯友宜參選至今不斷說自己不藍不綠，也形容自己第一次參選，是個政治素人，說政治「削來削去」沒意思。先不論他本身是代表國民黨披掛上陣，說自己不藍不綠已經很奇怪；近來他更主動出擊營造「忠厚老實」形象，先推出個人廣告主打「厚道」、「厚日子」，又和最近爆紅的高雄市長候選人韓國瑜合體拍廣告說自己堅持「講忠厚、拚正義」。侯友宜說不要抹黑謾罵，卻忘了自己曾經說過的言論、噴過的口水嗎？侯友宜表面說自己忠厚，宣稱要正向力量選舉，卻不斷用小動作羞辱對手蘇貞昌，這只要稍微查一下就知道。

首先是年齡歧視，侯友宜參選至今不斷拿蘇貞昌的年齡開玩笑，說他是「老縣長」、「老老縣長」，無視蘇貞昌參選至今思維、政策和體力都不輸年輕人的事實，只會逞口舌之快。再來是拿對手的姓名來羞辱，不但在美食節目中用菜名酸對手，得意洋洋說自己是「百里侯壓山蘇」，還在參訪菜園行程說自己「拔菜」、「拔菊」、「止蘇」，低級當有趣。更不用說侯友宜評論蘇貞昌政策時脫口說對方「87」，或是競選總部成立時對手蘇貞昌被描繪「火球蘇」漫畫肖像「生命值見底、血條很低」，逃避辯論八十多天才點頭的侯友宜，只會搞小動作的精神勝利法，水準堪憂。

年齡歧視，侯友宜參選至今不斷拿蘇貞昌的年齡開玩笑，說他是「老縣長」、「老老縣長」，無視蘇貞昌參選至今思維、政策和體力都不輸年輕人的事實，只會逞口舌之快。（資料照）

侯友宜的好麻吉、高雄市長候選人韓國瑜頻頻口出狂言，除了說「屁股毛都沒長齊的也要我道歉」引起爭議，更在不斷發表歧視女性的言論。巧的是，侯友宜和韓國瑜都說兩人要正向選舉厚道就是酸對手老嗎？正義就是嘲笑對手姓名嗎？不斷羞辱對手，還說自己「厚友誼」，讓人都不知道要怎麼教小孩了！對照先前的言論，「厚友誼」其實是「厚臉皮」，也早已被市民看破手腳！

（家庭主婦, 新北市民）

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