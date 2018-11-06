自由開講》是誰造成年輕人長期低薪？

◎展昭

統派人士總是說，小英時代有多慘，其實被馬英九統治的那八年有多慘，22k大家忘了嗎？22k就是馬英九的傑作啊！

國民黨執政，年輕人月薪只有22k，馬英九還拿國家的錢，每月補助陸生四萬塊，這件事大家都忘了嗎？且儘管說，年改不做，明天會後悔，但又如何？還不是三番兩次幫公務員加薪？在職加薪，退休的也自然加薪，包括那些家財萬貫的國民黨退休高官，可知一個恥字了得？

國民黨執政，年輕人月薪只有22k，馬英九還拿國家的錢，每月補助陸生四萬塊，這件事大家都忘了嗎？（資料照）

相較於上班族年輕人的低薪，國民黨高官都生財有術，如韓國瑜，民代選不上，卻有辦法撈到一個果菜公司總經理幹，年收入數百萬元，也沒人在乎他到底是否有農技專業？沒有穩定菜價也罷，還涉嫌哄抬菜價，圖利自己人。

侯某人歷任高官，家人卻當包租婆，年收入兩千萬，還可免繳房屋稅，可說生財有術，不輸給其他國民黨高官，如今還有臉要求民眾捐款助選，要怎麼形容？還有，當年南非大使館案，明明謝長廷比侯某人還勇敢，首先進入大使館與陳進興談判搶救人質，如今統派媒體卻老是說功勞是侯某人的，國民黨怎麼這麼多偽君子？

韓國瑜與陳庚金都曾慫恿公務員「能撈就撈，能混就混」，這種「腳小」能當市長嗎？其實國民黨已經撈很久了，否則如何說明其龐大黨產，而婦聯會與救國團的財產又怎麼來？與這種人同黨的其他候選人，又值得恭維嗎？明明自已以前是「東廠」，卻反說人家是「東廠」，到底有沒有搞錯啊？

相教於上班族年輕人的低薪，國民黨高官都生財有術。圖為侯友宜（左）與韓國瑜（右）。（資料照）

小英執政，股市上萬點達一年多，年改也即時遏止國家財政破產，還不斷獎勵外資投資，年輕人薪資會比馬執政時期差嗎？是誰造成年輕人長期低薪？是誰讓上班的年輕人薪資永遠少於退休的公職人員？若說公職人員有多「勞苦功高」，恐怕連豬仔都會偷笑！

（新北市民，自由業）

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