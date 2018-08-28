自由開講》台灣適合募兵制嗎？

◎鄧鴻源

台灣自民國103年至106年，每年約招募15000名志願役士兵，今年起也全面實施募兵制，當兵已成為年輕人收入的一項職業選擇，有名女網友打算簽志願役，入伍賺錢，她上網貼文引起許多網友的討論，還有人直接點名「想賺錢就來海軍」。

台灣自民國103年至106年，每年約招募15000名志願役士兵，今年起也全面實施募兵制。（資料照）

不過也有人說：「存錢有很多方法，不見得要選擇這行，如果還是想進來，希望妳別後悔。我自己的感受是，踏入新訓第一年人生充滿迷彩，第二年人生充滿黑白，第三年開始人生充滿黑暗永不見光日」、「下部隊後就開始後悔了啊！不論各軍種，90%以上志願役的官士兵都是如此！」這些缺乏國家觀念只靠高薪才願意從軍的人，未來有何戰鬥力可言？

台灣不是歐美等大國，有眾多企業家與上班族可以繳稅給政府招募足夠的職業軍人，否則財政遲早被拖垮。台灣比較像以色列或瑞士，理應實施徵兵制，才足以保家衛國，更重要的是要讓人人以服兵役為榮，認為當兵比升學或賺錢更重要，否則一旦國家亡了，甚麼都是零。

怎麼做呢？只有靠教育與宣導，如德國與以色列教育當局，常要求各校老師帶學生去參觀各地的納粹大屠殺紀念館或哭牆，以史為鑑，知所警惕，所以我們教育當局也應這麼做才對，如要求各校老師常帶學生去參觀各地區的二二八事件與白色恐怖紀念館，這樣才能讓學生有危機意與國家認同，日後能以從軍保衛國家為榮，否則只是花錢募兵，沒有給予適當的歷史教育，效果很有限。反之，只是給學生死背一大堆中國專制又腐敗的帝王歷史，有何益處？

瑞士也是由多國籍與多民族的人組成，比台灣更複雜，主要有法、德、意三族，然而他們民眾沒有幾人表示應與鄰居哪一國統一，而是因為普遍認同自己的生活方式，進而形成統一的國家認同，所以二戰時連希特勒與墨索里尼等獨裁者都奈何他們不得，成為二戰時歐洲的中流砥柱，收容許多難民，也因此戰後贏得國際社會的尊重與肯定。

反觀台灣，有一小撮人大半輩子生活在台灣，數十年來從未打過戰，長期受台灣人供養，卻無感恩之心，整天胳臂往外彎，不認同這塊土地與人民也罷，還企圖「引狼入室」，存心破壞台灣民眾好不容易獲得的自由與民主的生活方式，這些人實在不如瑞士人，更不如以色列人，因為以色列人也是全民皆兵，人人以當兵為榮，認為比升學或賺錢更重要，所以戰鬥力極強，周圍阿拉伯國家沒有人敢欺侮他。

瑞士與以色列軍人沒有天殺的十八趴優惠利息可領，所得還要繳稅，人人以當兵捍衛家園為榮，台灣實在應該以瑞士和以色列為師，則何患國防不安全？

（大學教授）

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