自由開講》是誰讓學生與運動員委屈？！

◎鄧鴻源

清華大學3名女學生參加聯合國主辦的世界大學生領導大會，其中科管所學生邱怡澍是去年的台灣小姐亞軍，她以扯鈴的傳統技藝，被拍攝進大會的官方宣傳影片，且是唯一在閉幕大會中表演的學生，高超的花式扯鈴技巧，讓各國的大學生驚嘆不已，是最佳的國民外交。

清大美眉學生邱怡澍參加聯合國世界大學生領導大會，在閉幕活動中還獲邀表演扯鈴，以精采的花式扯鈴展現台灣技藝特色，讓各國學生驚豔。（照片由清大提供）

世界大學生領導大會由英國人道主義事務組織與聯合國開發計畫署主辦，8月初在泰國曼谷的聯合國會議中心登場。今年大會有87個國家、1057名青年代表參加。台灣並非聯合國成員，會場中無法展示國旗，清大學生邱怡澍於是在雙扯鈴的表演中，特別選紅色及藍色的扯鈴，讓「國旗色」的扯鈴讓世界看見台灣，甚至穿上有客家花紋的旗袍，展現台灣的服裝特色。

這真是台灣的悲哀，既然是強調人道主義的世界大會，各國代表能以國家名義參加，為何台灣例外？沒有國家名稱代表，參加這樣的大會有何意義？87個國家的青年代表知道妳們是誰啊？難道還是用「中華台北」名稱嗎？ 以前有三屆可以英文名「TAIWAN」名稱走入奧運會場，為何後來不行？是誰讓台灣無法以國家名稱走出去？不就是國民黨嗎？

邱怡澍美麗端莊，又多才多藝，如果大會司儀能說他來自台灣，那是多麼令人驕傲的時刻， 何必用扯鈴顏色偷偷摸摸代表阿歐西（ROC）？人家能看得懂嗎？阿歐西還是個國家嗎？阿歐西老早已經被匹阿歐西 （PROC）所取代了，我們還在與人家搶「神主牌」，是否太不自量力了？國民黨還在自欺欺人嗎？尤其荒唐的是，明明大學所有經費是花台灣人的納稅錢，校名卻取與中國清華大學同名，那麼誰知道你們從哪裡來？冒牌的可以取代正牌的大學嗎？

台灣還有些大學名稱取自獨裁者名字，如中山與中正大學，或是東華、暨南與政治等奇怪的名字，簡直是笑話！從這樣的大學畢業，有何榮譽可言？當初命名可曾經過民主程序取得共識？還是如同獨裁者銅像、中正廟與國歌一樣，都是國民黨擅自決定？目前的國歌為何是國民黨黨歌？難道全國民眾都是國民黨員嗎？為何沒有人提出異議修改？

總之，讓學生與運動員委屈的是誰？

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（大學教授）

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